Навальный объявил голодовку, — Reuters

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Навальный объявил голодовку из-за отсутствия медицинской помощи.

Оппозиционер Алексей Навальный объявил голодовку, пытаясь добиться, чтобы ему оказали надлежащую медицинскую помощь. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Reuters.

Ранее Алексей Навальный сообщал о сильных болях в спине и обеих ногах. В своем письме на имя начальника тюрьмы, которое его команда разместила в социальных сетях, Навальный написал, что его ежедневные просьбы о том, чтобы врач осмотрел его и предоставил необходимые лекарства, игнорировались . «Я требую, чтобы меня допустили к врачу. И пока это не произойдет, я объявляю голодовку», — пишет Навальный.

Медицинские работники уже опубликовали открытое письмо с требованием о надлежащем уходе за оппозиционным политиком. «Мы опасаемся худшего. Оставление пациента в таком состоянии … может привести к тяжелым последствиям, включая необратимую, полную или частичную потерю функций нижних конечностей», — говорится в письме.

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Ранее сообщалось, что Навальному грозит одиночное заключение. Навальный отметил, что его могут посадить в одиночную камеру после того, как он был обвинен в многочисленных мелких правонарушениях. «В российских тюрьмах есть два основных взыскания: выговор и водворение в ШИЗО. Получаешь два выговора и можешь уехать в ШИЗО, а штука это неприятная, условия там близки к пыточным», — написал Навальный на своей странице в Facebook.