Хакеры взломали базу данных ООН: подробности

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Хакеры взломали базу данных ООН и получили доступ к серверам, на которых находилась секретная информация и личные данные сотрудников организации

Хакеры взломали базу данных ООН и получили доступ к серверам организации. Об этом сообщает издание The New Humanitarian, информирует enovosty.com/news.

На серверах находилась секретная информация и личные данные сотрудников организации. В результате атаки хакеры получили доступ к элементам внутренней инфраструктуры. Спикер генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил о высоком уровне серьезности нанесенного ущерба. Работникам организации порекомендовали изменить пароли.

Сотрудник технического отдела ООН сообщил, что хакеры украли около 400 гигабайт данных. Он подчеркнул, что полученную информацию хакеры теперь могут использовать «как угодно».

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