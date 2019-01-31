В Северной Корее дипломата по денуклеаризации отправили в лагерь «перевоспитания»

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Южнокорейская газета Chosun Ilbo сообщила, что бывший вице-министр иностранных дел Северной Кореи был уволен с поста и отправлен в лагерь «перевоспитания», где люди выполняют очень тяжелую работу на шахтах, плантациях и птицефабриках

Бывший вице-министр иностранных дел Хань Сон-риоль, который в течение десятилетий играл ключевую роль в отношениях Пхеньяна с Вашингтоном, был уволен и отправлен в отдаленный «лагерь перевоспитания», — сообщает Гей Тейлор в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Один из анонимных источников, близкий к администрации Ким Чен Ына, заявил, что северокорейский лидер, по-видимому, уволил несколько бывших высокопоставленных чиновников, которые обвинили его в том, что он «играл» с Вашингтоном во время переговоров по денуклеаризации в прошлом году.

Южнокорейская газета Chosun Ilbo, которая первой сообщила об увольнении Хань Сон-риоля, написала, что бывший вице-министр иностранных дел и пять других высокопоставленных чиновников были отправлены в перевоспитательный лагерь на шахту «Комдок».

Северокорейский перебежчик Чосун Илбо говорит, что отправленные на такое перевоспитание выполняют тяжелую работу на шахтах, плантациях и птицефабриках, а «направление на шахту «Комдок» является очень суровым приговором и означает, что он только что избежал отправки в концлагерь».

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