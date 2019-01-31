В России царят стагнация и истерический страх перед оппозицией

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Известный писатель Владимир Сорокин в интервью Die Welt сравнивает ситуацию в РФ с концом эпохи Советского Союза и сообщает, что в России царят стагнация и истерический страх перед оппозицией, а населению преподносят “старые мифы в новой упаковке”

В России сегодня доминируют стагнация, разруха и истерический страх перед оппозицией, — говорит в своем интервью Владимир Сорокин в издании Die Welt , информирует enovosty.com/news.

Сорокин сравнивает ситуацию в России с концом эпохи Советского Союза и сообщает, что простым людям уже надоели власть имущие, а тяжелая экономическая ситуация провоцирует рост усталости у населения.

По мнению писателя, руководство страны делает все возможное, чтобы запугать оппозицию, которую они ненавидят и боятся. Чиновники используют ностальгию старшего поколения населения за Советским Союзом и преподносят “старые мифы в новой упаковке”.

По мнению Сорокина, современная Россия отстает от Европы на сто лет. В XX веке на территории Советского Союза из человека хотели сделать машину, которой не свойственно милосердие и религия, что и послужило причиной сегодняшней ситуации в России. А в Европе очень сильна христианская этика, которая является прочным фундаментом отношений между людьми.

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