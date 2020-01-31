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В Индии во время спасательной операции застрелили мужчину, взявшего в заложники 20 детей

Главная » Последние новости » Новости мира » В Индии во время спасательной операции застрелили мужчину, взявшего в заложники 20 детей
 
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Более 20 детей, которые были взяты в заложники были спасены, а захватчик заложников, Субхаш Батхэм, застрелен в ходе спасательной операции в ночь на 30 января.

Об этом сообщил высокопоставленный государственный чиновникштата Уттар-Прадеш (Индия),, информирует enovosty.com/news.

Батхем пригласил детей к себе домой в четверг вечером под предлогом празднования дня рождения дочери, а затем взял их в заложники. Когда некоторые местные жители и их родители попытались открыть дверь, он начал стрелять, ранив трех полицейских и одного жителя деревни. Батхэм даже швырнул небольшую бомбу из окна. Жители деревни сказали, что больше 20 детей были взяты в заложники.

Он сказал участникам переговоров, что у него есть 30 кг взрывчатки.

Полиция сообщила, что Батхем разослал жалобу на имя окружного магистрата, в которой утверждалось, что доведенному до отчаяния мужчине было отказано в жилье и туалете в соответствии с центральным жилищным планом для бедных. В его письме указывалось, что он планировал этот акт заранее, сообщили в полиции.

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Высокопоставленные сотрудники государственной полиции, следили за кризисом с заложниками, была также вызвана группа десантников.

Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянат также созвал экстренное совещание в своей официальной резиденции, чтобы оценить ситуацию. В результате операции Субхаш Батхэм был убит, все дети освобождены.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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