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Стало известно, когда Южная Корея представит прототип истребителя KF-X

Главная » Последние новости » Новости мира » Стало известно, когда Южная Корея представит прототип истребителя KF-X
 
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Южная Корея представит свой прототип истребителя KF-X примерно в конце апреля

Южная Корея представит свой прототип истребителя KF-X примерно в конце апреля, на несколько недель раньше запланированного срока, сообщило Управление программы оборонных закупок (DAPA) в комментариях, цитируемых в корейских СМИ.

Первый прототип в настоящее время находится на завершающей стадии сборки. Южная Корея с 2015 года работает над проектом KF-X по разработке истребителя поколения 4,5 для замены парка ВВС F-4 и F-5, информирует enovosty.com/news.

На этой фотографии, предоставленной Управлением программы оборонных закупок 3 сентября 2020 года, показан прототип истребителя, который предполагается в Южной Корее, который собирается на заводе Korea Aerospace Industries Co. в Сачхоне, провинция Южный Кёнсан, на юго-востоке Южной Кореи. В рамках проекта KF-X стоимостью 8,8 триллиона вон (7,3 миллиарда долларов) Южная Корея с конца 2015 года работает над созданием отечественного ультрасовременного истребителя, который заменит стареющий парк самолетов F-4 и F-5 ВВС. (Администрация программы оборонных закупок)

Сборка первого прототипа началась в сентябре 2020 года компанией Korea Aerospace Industries Co. (KAI), которая возглавляет проект под руководством DAPA.

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Завершение наземных и летных испытаний ожидается примерно в 2026 году. Согласно сообщению, к 2028 году планируется поставить в ВВС 40 единиц, а к 2032 году — еще 80 единиц.

Несмотря на внешнее сходство с F-35A пятого поколения, самолет больше похож на F-16 по характеристикам. Однако его будущие версии будут иметь черты американского стелс-истребителя.

Ожидается, что самолет будет летать с максимальной скоростью 1,81 Маха, иметь дальность полета 2900 километров и максимальную полезную нагрузку 7700 кг. Истребитель будет содержать 10 контейнеров для ракет и топливные баки. Он сможет нести несколько типов ракет класса «воздух-воздух», например, немецкие IRIS-T и ракеты Meteor с активным радиолокационным наведением MBDA.

Источник: Defenseworld


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