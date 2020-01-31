Скандинавские страны хотят ввести общую электронную ID-карту

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В Финляндии настаивают на скорейшем введении общей для всех скандинавских стран электронной ID-карты

В Швеции, Финляндии, Дании, Исландии и Норвегии хотят ввести Nordic electronic ID card (Скандинавскую электронную ID-карту). Об этом сообщает Euractiv, информирует enovosty.com/news.

Два финских министра Анна-Майя Хенрикссон и Томас Блумквист настаивают на скорейшем введении электронной ID-карты, которая будет функционировать в Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии в рамках планов правительства по диджитализации

Идея внедрения единого удостоверения личности граждан пяти скандинавских стран впервые была озвучена Северным советом в 2017 году и может оказаться полезной в соответствии с давними традициями граждан региона, которым уже давно разрешено беспрепятственно путешествовать и проживать в странах региона. В настоящее время Дания и Норвегия добились наибольших технологических успехов в подготовительной работе.

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Напомним, Дания, Норвегия, Швеция и Финляндия отменили паспорта для поездок между странами в 1952 году. Два года спустя соглашение было расширено, чтобы позволить гражданам проживать и работать в любой из стран без вида на жительство или разрешения на работу. В 1966 году Исландия вступила в союз, чтобы воспользоваться этим соглашением.