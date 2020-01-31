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«Регулируйте нас, но не убивайте»: В Нигерии более 1000 водителей мототакси вышли на протест

Главная » Последние новости » Новости мира » "Регулируйте нас, но не убивайте": В Нигерии более 1000 водителей мототакси вышли на протест
 
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В Нигерии более 1000 водителей мототакси вышли на протест против новых законодательных норм, запрещающих заниматься коммерческими перевозками

В Нигерии более 1000 водителей мототакси (такси на мотоциклах) вышли на протест против новых законодательных норм, которые лишают их права заниматься коммерческими перевозками, информирует enovosty.com/news.

Правительство считает, что запрет на мототакси необходим для обеспечения безопасности. Протестующие отрицают, что они пренебрегают правилами дорожного движения. Они заявляют, что являются важной частью экономики. Многие из таксистов работают через мобильные приложения Gokada и Max.ng. Они называют запрет нападением на бедных людей.

«Регулируйте нас, но не убивайте»: В Нигерии более 1000 водителей мототакси вышли на протест

«Если они запретят мототакси, я не смогу оплатить арендную плату или плату за обучение моих детей. Я ходил в школу, но в стране нет хороших рабочих мест, поэтому мне нужно работать, чтобы помочь себе и своей семье», — говорит 33-летний водитель Чигози Брайт. Другой участник протеста сказал, что «вводить общий запрет не следует, потому что дороги очень плохие». Некоторые из участников марша несли плакаты с надписью «Регулируйте нас, но не убивайте»

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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