Появились фото со станции метро в Гуанчжоу: люди с пластиковыми бутылками на голове (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Появились фото со станции метро в Гуанчжоу: люди с пластиковыми бутылками на голове (ФОТО) Появились фото со станции метро в Гуанчжоу: люди с пластиковыми бутылками на голове (ФОТО)

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Жители Китая готовы делать все что угодно, чтобы уберечь себя и близких от распространения вируса.

Фото Рустем Адагамов Facebook, информирует enovosty.com/news.

В сети появились фотографии, сделанные на станции метро в Гуанчжоу, городе, который также находится в зоне карантина в связи с распространением опасного вируса.

Виталий Клак, украинец, который проживает в Китае в городе Гуанчжоу уже около четырёх лет, поделился подробностями о сложившейся ситуации с коронавирусом внутри страны в эксклюзивном интервью для «Экономических новостей».

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Напомним, ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию в мире. На сегодняшний день, 31 января, количество больных коронавирусом во всем мире достигло 9820 человек, сообщает CNN. Из них 9692 — на территории Китая. Число умерших от болезни — 213 человек. Заболевание уже распространилось на 22 страны мира.

Те граждане Китая, которые отказываются от лечения, будут наказаны. Пациентов, не желающих встать на карантин или лечиться, ждёт уголовная ответственность. Такое решение приняли сотрудники департамента общественной безопасности Китая.