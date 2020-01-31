Польша подписала контракт с США на покупку 32 истребителей F-35, — Associated Press

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Польша подписала с США контракт на покупку 32 новейших истребителей Lockheed Martin F-35

Польша подписала с Соединенными Штатами соглашение на приобретение 32 новейших истребителей Lockheed Martin F-35 на сумму 4,6 млрд долл с целью усиления противовоздушной обороны на фоне увеличения российской военной активности. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что это «исключительно важный день для польских военно-воздушных сил, для безопасности страны и Европы». Дуда также отметил, что этот контракт является одним из крупнейших соглашений в истории вооруженных сил Польши и признаком дружественных отношений с США.

Польша начнет получать истребители Lockheed Martin F-35 в 2024 года. Все самолеты должны быть доставлены в Польшу до 2030 года. Это будет десятая страна-член НАТО, у которой будут истребители F-35. Контракт включает в себя обучение и тренажеры для пилотов, а также логистику. Lockheed Martin F-35 заменят некоторые из советских истребителей МиГ-29, которые до сих пор используются в ВВС Польши.

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