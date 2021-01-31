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Китайские моряки страдают серьезными психологическими расстройствами, — исследование

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Недавнее исследование китайских ученых показало, что китайские подводники в Южно-Китайском море страдают «серьезными» психологическими расстройствами.

Китайские подводники, которые патрулируют оспариваемое Южно-Китайское море, страдают от «серьезных» психологических расстройств, в соответствии с недавно опубликованным исследованием.

«Одна из групп военнослужащих с высоким риском возникновения проблем с психическим здоровьем — это подводные силы, особенно те, которые находятся в Южно-Китайском море», — написали пять китайских исследователей, связанных с Институтом управления военным здравоохранением при Военно-морском медицинском университете в Шанхае, информирует enovosty.com/news.

Исследование показало, что 108 из 511 китайских подводников в Южно-Китайском море выявили признаки психологических расстройств, варьирующихся от депрессии и тревоги до враждебности.

Результаты были сопоставлены с нормами психического здоровья среди военнослужащих-мужчин в вооруженных силах Китая и оказались «значительно выше».

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«Это исследование впервые демонстрирует, что солдаты и офицеры подводных сил в Южно-Китайском море сталкиваются с риском для психического здоровья и страдают от серьезных психологических проблем», — заключили исследователи.

«Исследования показали, что военные маневры могут вызывать психологический и физиологический стресс», — пояснили китайские исследователи, добавив, что жизнь на борту подводной лодки также может привести к проблемам с психическим здоровьем.

Они писали, что подводники, которые, как правило, имеют более высокий уровень психоневрологических заболеваний, «проживают в крошечных жилых помещениях и используют искусственный воздух и искусственное освещение», а «подводная среда влечет за собой длительную изоляцию, которая может включать от 60 до 90 дней погружения в воду».

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Исследование также показало, что моряки на борту атомных подводных лодок, как правило, подвержены более высокому риску психических расстройств.

В вооруженных силах по всему миру давно забывают, что психическое здоровье является важной частью определения общей готовности войск.

Что касается Китая, психологические обследования не включали в процесс набора в армию до 2006 года, и споры по охране психического здоровья для китайских солдат все еще продолжаются.

Осознавая, что жизнь на морских судах может быть сложной для моряков, ВМС США начали привлекать психологов на борт авианосцев в 1990-х годах, и в результате резко сократилось количество аварийных эвакуаций и административных увольнений за проступки.

Эта важная программа, известная как встроенная программа психического здоровья (eMHP), позже была распространена на другие поверхностные суда и оказалась столь же эффективной.

Военно-морской флот Народно-освободительной армии Китая, согласно последней оценке китайских вооруженных сил министерством обороны, является крупнейшей военно-морской силой в мире, но по своим возможностям все еще отстает от ВМС США.

Однако общее качество китайского военно-морского флота улучшается, поскольку Китай строит новые классы кораблей и подводных лодок и прилагает все усилия для создания боевых сил мирового класса к середине этого века.

Источник: Businessinsider


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