Associated Press: Канада сокращает вдвое количество дипломатов на Кубе из-за загадочных проблем со здоровьем

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Власти Канады сообщили, что сокращают штат посольства на Кубе из-за загадочных проблем со здоровьем дипломатов. Куба категорически отрицает какую-либо причастность к загадочным случаям и очень обеспокоена сложившейся ситуацией.

Власти Канады сообщили, что сокращают штат посольства на Кубе в связи с загадочными болезнями своих дипломатов, – пишет Роб Джиллес в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Канада сокращает численность дипломатических сотрудников почти вполовину. В целом, официальные лица Канады подтвердила 14 случаев загадочных проблем со здоровьем с начала 2017 года. Сотрудники посольства испытывали тошноту, головокружение, головные боли, проблемы со слухом и зрением, ослабление концентрации.

Канада приказала семьям дипломатического персонала на Кубе вернуться домой в апреле прошлого года. В число пострадавших 14 канадцев входят дипломаты и некоторые члены их семей. Высокопоставленный чиновник канадского правительства заявил на брифинге для журналистов, что последний случай касается дипломата, который прибыл летом и сообщил о симптомах 29 декабря. Чиновник сказал, что недавно подтвержденные случаи показывают, что эти инциденты все еще продолжаются.

В Канаде по-прежнему будет находиться посол в Гаване, а официальные лица заявили, что канадцам будут доступны полные консульские услуги.

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Куба категорически отрицает какую-либо причастность к загадочным случаям и очень обеспокоена сложившейся ситуацией.

Загадочные проблемы со здоровьем наблюдались также и у дипломатов американского посольства. В общей сложности пострадало двадцать шесть американских сотрудников посольства США на Кубе, у которых был целый ряд загадочных симптомов и диагнозов.

В США не сообщили, что послужило причиной загадочным проблем со здоровьем, хотя первоначальные предположения касались возможной акустической атаки.

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