РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

31.01.2020 г.
11:16Джефф Безос заработал $13 млрд за 15 минут
11:15Афганистан нуждается в миллиардах помощи, - Associated Press
09:15"Верховный правитель" или пенсионер: кем россияне хотят видеть Путина после 2024 года - опрос
07:05В Индии во время спасательной операции застрелили мужчину, взявшего в заложники 20 детей
30.01.2020 г.
21:18Во Франции подтвердили шестой случай заражения коронавирусом,- Reuters
20:15Китай занял второе место в мировом рейтинге производителей оружия
18:58Страны ОПЕК проводят экстренное заседание из-за вспышки китайского коронавируса
Все новости мира

Аналитика

30.01.2020

Итоги дня: Спецоперация "билборд" в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек

Итоги дня: Спецоперация билборд в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек
На улицах столицы незаконно разместили плакаты с провокационным содержанием, в Украине исчезло 10 тысяч рек, а экс-замминистра Грымчака освободили из-под ...
30.01.2020

«Стойло» для масс-медиа

«Стойло» для масс-медиа
Молодая зе-власть с упорством пытается загнать масс-медиа в этакое «стойло», упражняясь в продуцировании такого нормативного уродства, что это могло ...
29.01.2020

Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная "сделка века" Трампа

Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная сделка века Трампа
Министр энергетики Оржель назвал новую цену на газ для населения, крупнейшие месторождения газа в нашей стране истощены, а ПАСЕ решила не вводить санкции ...

Последние новости

31.01.2020 г.
11:16 Джефф Безос заработал $13 млрд за 15 минут
11:15 Афганистан нуждается в миллиардах помощи, - Associated Press
11:05 В Украине появится новая международная платежная система
11:03 Украинцы будут меньше платить за газ
10:39 Банки в Украине начали снижать ставки по депозитам
09:32 Что грозит украинке, поддержавшей Россию в ПАСЕ
09:22 Украинцы меньше покупают евробляхи
09:15 "Верховный правитель" или пенсионер: кем россияне хотят видеть Путина после 2024 года - опрос
08:37 Появились жуткие детали о таинственной гибели туристов на перевале Дятлова
08:29 Стало известно о судьбе военной помощи для Украины в 2021 году
08:27 Рано радовались: ПАСЕ выдвинула жесткое требование РФ
08:25 Война на Донбассе: Враг устроил кровопролитный бой
08:15 Воздушные силы Украины получат в распоряжение аэродром на Ровенщине
08:03 Инженеры починили космический аппарат с расстояния 18 миллиардов километров
07:50 В Чернобыльской зоне отчуждения в объектив камеры попала лошадь Пржевальского (ВИДЕО)
07:40 Volkswagen представил самый бюджетный электромобиль e-Up! 2020 (ФОТО)
07:30 Составлен рейтинг стран с самым быстрым интернетом: на каком месте Украина
07:05 В Индии во время спасательной операции застрелили мужчину, взявшего в заложники 20 детей
07:00 Названо число "евроблях", которые продали в Украине в 2019 году
06:45 Среди депортированных из Чехии нелегалов больше всего украинцев - статистика
30.01.2020 г.
23:55 Владельцы черных кошек устроили соревнования в сети, сравнивая их с дикими пантерами (ФОТО)
23:20 Tesla против немецкого автопрома: кто победит
23:00 ВОЗ объявила международную чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса: подробности
22:40 Проведены испытания бронебойными пулями сварного соединения корпуса БТР-4Е, - Укроборонпром (ВИДЕО)
22:20 Контрразведка СБУ блокировала нелегальный транзит через Украину комплектующих к бронированной техники
21:45 Дрон ОБСЕ обнаружил на Донбассе "Гвоздики" и "Жабы" оккупантов
21:18 Во Франции подтвердили шестой случай заражения коронавирусом,- Reuters
21:15 Названы наихудшие украинские дороги, которые будут ремонтировать прежде всего
21:09 У Гончарука начали разбираться с задержкой выплаты зарплат предприятиями-должниками
20:49 Учетная ставка НБУ завышена, как минимум, на 5%, - Тарас Загородний
20:24 В Украине рост реального ВВП в 2019 году составил 3,3%, - Нацбанк
20:15 Китай занял второе место в мировом рейтинге производителей оружия
19:46 В Нацполиции рассказали об эффективности запуска проекта «Полицейский офицер общины»
19:24 Volkswagen готовит премьеру нового кроссовера
18:58 Страны ОПЕК проводят экстренное заседание из-за вспышки китайского коронавируса
18:40 Стали известны планы Помпео во время визита в Украину
18:10 Как получить эвакуированное авто со штрафплощадки: адреса "единого окна"
18:08 Смолий назвал основные риски для экономики Украины
17:42 В Италии из-за угрозы коронавируса тысячи пассажиров оказались заблокированными на лайнере (ВИДЕО)
17:22 В Нацбанке рассказали о перспективах сотрудничества с МВФ
16:54 Объем вложений нерезидентов в ОВГЗ вырос на 1,1 млрд грн
16:50 Компания Samsung увеличивает производство складных смартфонов
16:40 Tesla приостанавливает работу своего завода в Китае
16:23 Украинские школьники выиграли 12 медалей на Международной олимпиаде по математике, физике и информатике
16:12 Ярослав Жалило рассказал о влиянии увеличения вложений нерезидентов в ОВГЗ на экономику
15:50 "Стена Трампа" на границе с Мексикой не выдержала сильного ветра (ВИДЕО)
15:50 Глава Alibaba Group пожертвовал более 14 млн долларов на борьбу с коронавирусом
15:27 Нацбанк снижает учетную ставку до 11% годовых
15:18 Работают круглосуточно: впечатляющее видео строительства больницы в Китае
15:03 Рост ВВП Китая впервые за 30 лет может упасть ниже 6%, - Злой Одессит
15:00 Стало известно, какие скоростные дороги построят в Украине в 2020 году
14:58 В Стокгольме воры похитили из галереи скульптуры Сальвадора Дали
14:40 Жителей Кубы, Ямайки и островов Кайман напугало землетрясение магнитудой 7,7 (ВИДЕО)
14:12 Метеорологи: Ближайшие пять лет будут самыми жаркими за всю историю наблюдений
13:09 Владелец «Пари Матч» Швиндлерман протаскивает «легалайз» азартных игр, чтобы продать незаконный бизнес за $1 млрд – СМИ
13:00 Впервые в истории: человечество получило самые детальные снимки солнечной поверхности
12:38 Министр соцполитики предложила украинцам самим копить на пенсию
11:53 SpaceX вывела на орбиту еще 60 микроспутников Starlink
11:51 Коммунальщики столицы оперативно убрали незаконную рекламу с пророссийской пропагандой (ФОТО)
11:41 Рынок продолжает лихорадить коронавирус, - "Злой одессит"
Все новости »

Афганистан нуждается в миллиардах помощи, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости мира » Афганистан нуждается в миллиардах помощи, - Associated Press
 
Печать Отправить на почту

 

 

Афганистан будет нуждаться в огромных объемах иностранного финансирования, чтобы удержать правительство на плаву до 2024 года.

Об этом заявило американское агентство в пятницу, даже несмотря на то, что иностранные доноры все больше и больше злятся из-за издержек, связанных с изнурительной коррупцией, и США стремятся заключить мирный договор с талибами., информирует enovosty.com/news.

Международные деньги покрывают примерно 75% всех расходов Афганистана, в то время как государственные доходы покрывают лишь четверть государственных расходов. Специальный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR), который ежеквартально предоставляет отчеты в Конгресс США, следит за всеми расходами США в ходе 18-летней войны в Афганистане, самой длинной войны в Америке.

В последнем докладе агентства резко критиковались усилия афганского правительства по борьбе с коррупцией, — это одна из самых больших проблем среди разочарованных доноров.

Администрация президента Ашрафа Гани «больше заинтересована в том, чтобы поставить галочки перед международным сообществом, чем в том, чтобы фактически искоренить проблему коррупции», говорится в докладе, который ссылается на провал попытки афганского правительства принять меры против взяточничества.

Читайте: Стало известно о судьбе военной помощи для Украины в 2021 году

Будущее Гани неясно, так как окончательные результаты прошлогодних президентских выборов еще не объявлены, хотя предварительные результаты дали Гани победу. Его главный конкурент Абдулла Абдулла, который является главой исполнительной власти страны в хрупком правительстве национального единства с Гани, заявил о мошенничестве во время выборов.

По данным Transparency International, глобальный рейтинг Афганистана в прошлом году был худшим с тех пор, как группа начала составлять рейтинг в 2005 году.

Несмотря на то, что международное сообщество ежегодно платит миллиарды долларов, уровень бедности в Афганистане растет. В 2012 году 37% афганцев находились ниже уровня бедности, выживая менее чем на 1 доллар в день. Сегодня эта цифра выросла до 55%.

Читайте: В Давосе обнаружили российских шпионов, выдававших себя за сантехников, - Reuters

Согласно отчету SIGAR за последний квартал 2019 года, международные доноры во главе с Вашингтоном ежегодно предоставляют афганскому правительству 8,5 миллиардов долларов на все: от безопасности до образования и здравоохранения, а также на экономическое восстановление. Соединенные Штаты тратят 4,2 миллиарда долларов в год только на силы безопасности и обороны Афганистана.

Агенство SIGAR заявило, что проблема коррупции должна стать центральной на конференции доноров 2020 года. Оно рекомендовало международным донорам использовать антикоррупционные проверки в качестве руководства для более эффективного направления финансирования, а также для мониторинга фактических результатов и оказания конструктивного влияния на афганское правительство.

«Работая вместе, международное сообщество и его афганские партнеры могут остановить коррупцию в Афганистане. Но для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, потребуется больше обязательств, чем мы видели до сих пор», — говорится в отчете.

В отчете агентства США был зафиксирован всплеск насилия в войне в Афганистане, а также сокращение числа миссий, выполненных независимо афганскими силами, финансируемыми на международном уровне.

С мая по октябрь 2019 года потери среди афганских войск немного увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также было больше нападений на афганские силы безопасности со стороны боевиков, чем в любой другой трехмесячный период, с тех пор как агентство начало вести статистику в 2010 году.

Сегодня талибы контролируют примерно половину Афганистана, совершая почти ежедневные атаки. Они обычно нацелены на афганские и американские силы, а также на правительственных чиновников и тех, кого считают связанными с правительством, но десятки мирных жителей гибнут в перекрестном огне.

В настоящее время талибы и США ведут мирные переговоры в арабском государстве Персидского залива Катар, где у талибов есть политический офис. Переговоры зашли в тупик из-за соглашения о том, как прекратить или существенно сократить военные действия.

Сокращение насилия позволит США и талибам подписать окончательное соглашение, которое, в свою очередь, откроет путь Америке для возвращения своих войск домой, и для начала более широких переговоров о послевоенном будущем страны.

SIGAR сообщает, что с 2002 года на гуманитарную помощь и восстановление Афганистана было выделено 132,49 млрд долларов.

По материалам Associated Press


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 18

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Спецоперация "билборд" в Киеве, поддержка Канады и смерть украинских рек
«Стойло» для масс-медиа
Итоги дня: Газовый голод, предательство ПАСЕ и странная "сделка века" Трампа
Итоги дня: Расплата за Крым, рост госдолга и кодировка каналов
Putin nevermore?.. Putin forever and more!
Итоги дня: Расширение санкций против РФ, победа Украины в ПАСЕ и удар вируса по нефти
Даешь Северную Корею в украинских медиа!
Итоги дня: Важные перемены в образовании, скандал с Румынией и отмена "зомби-апокалипсиса"
Итоги дня: Подсчет украинцев, обида Израиля и птичьи неприятности
Форум в Давосе: Зе-няня для инвесторов «страны чудес»
Все статьи


Читайте также

Стало известно о судьбе военной помощи для Украины в 2021 году
 США приготовили новый удар по России
Зачем Помпео собрался в Киев и почему этот визит так важен
 Как вернуть Крым и Донбасс: Сенцов призвал повысить ставки в войне с Россией
Американское правительство скрыло столкновения субмарины с "Титаником"
 Коррупция, война на Донбассе и засилье олигархов - главные препятствия на пути развития Украины (опрос)
"Они были в шоке": Экс-секретарь СНБО рассказал, как Трамп сорвал переговоры США и Украины
 Трамп очень эмоционально отреагировал на информацию о залежах нефти в Украине

Армия

Снайперская винтовка «Аскория»
Вертолет McDonnell Douglas AH-64 «Apache» (США)
Винтовка M27 IAR Infantry Automatic Rifle (США-Германия)
Беспилотный комплекс «Горлица»
Вся армия    >>

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Кейт Миддлтон и ветер: герцогиня Кембриджская попала в пикантную ситуацию (ФОТО) (10398)

Собака продемонстрировала уникальный паркур, пытаясь допрыгнуть до белки (ВИДЕО) (3276)

Премьер-министр Израиля Нетаньяху прилетит в Москву, чтобы рассказать о "сделке века" (3206)

Кремль молчит о главной угрозе для России, - российский журналист (3010)

В мире появилась столица, в которой за год на дорогах не погиб ни один пешеход (2704)

Американец нашел на обочине дороги 27 тысяч долларов в кассете банкомата (2645)

В США идут разработки новой бронированной турельной системы TOGPK 2.0 (2615)

На европейский плацдарм хлынул не имеющий аналогов в мире технологический потенциал ВПК США, - Злой Одессит (2132)

Лишили титулов и денег: кто заплатит за охрану принца Гарри и Меган Маркл (2107)

Наследник Ротшильда подал иск к властям Вены на 110 миллионов евро (1968)

Персоны

Юрий
КОСЮК
Олег
БАХМАТЮК
Андрей
САДОВЫЙ
Евгений
ГУСАРОВ
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Концессия Херсонского порта: какие риски несет "победа" Risoil

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Мнения
Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

Публічні закупівлі: нарешті «prozzoro» чи той же «ручняк»?

В кінці 2019 року в Законі «Про публічні закупівлі» прийняли зміни (законопроект №1076), які вступлять в силу у квітні 2020 року. Гасла до його прийняття ...
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

"Северный поток-2" остановили на многие годы: Американский эксперт рассказал о причине (13339)

Эта зима может стать уникальной: Почему в Украине нет снега и к чему это приведет? (12502)

Кейт Миддлтон и ветер: герцогиня Кембриджская попала в пикантную ситуацию (ФОТО) (10398)




Экономические новости youtube

Северная Корея



Loading...

help


 