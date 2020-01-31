Афганистан нуждается в миллиардах помощи, — Associated Press

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Афганистан будет нуждаться в огромных объемах иностранного финансирования, чтобы удержать правительство на плаву до 2024 года.

Об этом заявило американское агентство в пятницу, даже несмотря на то, что иностранные доноры все больше и больше злятся из-за издержек, связанных с изнурительной коррупцией, и США стремятся заключить мирный договор с талибами., информирует enovosty.com/news.

Международные деньги покрывают примерно 75% всех расходов Афганистана, в то время как государственные доходы покрывают лишь четверть государственных расходов. Специальный инспектор по восстановлению Афганистана (SIGAR), который ежеквартально предоставляет отчеты в Конгресс США, следит за всеми расходами США в ходе 18-летней войны в Афганистане, самой длинной войны в Америке.

В последнем докладе агентства резко критиковались усилия афганского правительства по борьбе с коррупцией, — это одна из самых больших проблем среди разочарованных доноров.

Администрация президента Ашрафа Гани «больше заинтересована в том, чтобы поставить галочки перед международным сообществом, чем в том, чтобы фактически искоренить проблему коррупции», говорится в докладе, который ссылается на провал попытки афганского правительства принять меры против взяточничества.

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Будущее Гани неясно, так как окончательные результаты прошлогодних президентских выборов еще не объявлены, хотя предварительные результаты дали Гани победу. Его главный конкурент Абдулла Абдулла, который является главой исполнительной власти страны в хрупком правительстве национального единства с Гани, заявил о мошенничестве во время выборов.

По данным Transparency International, глобальный рейтинг Афганистана в прошлом году был худшим с тех пор, как группа начала составлять рейтинг в 2005 году.

Несмотря на то, что международное сообщество ежегодно платит миллиарды долларов, уровень бедности в Афганистане растет. В 2012 году 37% афганцев находились ниже уровня бедности, выживая менее чем на 1 доллар в день. Сегодня эта цифра выросла до 55%.

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Согласно отчету SIGAR за последний квартал 2019 года, международные доноры во главе с Вашингтоном ежегодно предоставляют афганскому правительству 8,5 миллиардов долларов на все: от безопасности до образования и здравоохранения, а также на экономическое восстановление. Соединенные Штаты тратят 4,2 миллиарда долларов в год только на силы безопасности и обороны Афганистана.

Агенство SIGAR заявило, что проблема коррупции должна стать центральной на конференции доноров 2020 года. Оно рекомендовало международным донорам использовать антикоррупционные проверки в качестве руководства для более эффективного направления финансирования, а также для мониторинга фактических результатов и оказания конструктивного влияния на афганское правительство.

«Работая вместе, международное сообщество и его афганские партнеры могут остановить коррупцию в Афганистане. Но для того, чтобы изменить ситуацию к лучшему, потребуется больше обязательств, чем мы видели до сих пор», — говорится в отчете.

В отчете агентства США был зафиксирован всплеск насилия в войне в Афганистане, а также сокращение числа миссий, выполненных независимо афганскими силами, финансируемыми на международном уровне.

С мая по октябрь 2019 года потери среди афганских войск немного увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также было больше нападений на афганские силы безопасности со стороны боевиков, чем в любой другой трехмесячный период, с тех пор как агентство начало вести статистику в 2010 году.

Сегодня талибы контролируют примерно половину Афганистана, совершая почти ежедневные атаки. Они обычно нацелены на афганские и американские силы, а также на правительственных чиновников и тех, кого считают связанными с правительством, но десятки мирных жителей гибнут в перекрестном огне.

В настоящее время талибы и США ведут мирные переговоры в арабском государстве Персидского залива Катар, где у талибов есть политический офис. Переговоры зашли в тупик из-за соглашения о том, как прекратить или существенно сократить военные действия.

Сокращение насилия позволит США и талибам подписать окончательное соглашение, которое, в свою очередь, откроет путь Америке для возвращения своих войск домой, и для начала более широких переговоров о послевоенном будущем страны.

SIGAR сообщает, что с 2002 года на гуманитарную помощь и восстановление Афганистана было выделено 132,49 млрд долларов.

По материалам Associated Press