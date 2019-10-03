В США провели успешные испытания противокорабельной ракеты NSM (ВИДЕО)

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В США провели успешные испытания противокорабельной ракеты NSM

В США провели успешные испытания противокорабельной ракеты (NSM) c военно-морского корабля USS Gabrielle во время учений Pacific Griffin. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Учения Pacific Griffin проходят один раз в два года и направлены на повышение уровня военных навыков ВМС США и укрепления военного сотрудничества между военно-морскими силами США и Республики Сингапур.

«Сегодня мы провели потрясающую работу. Я очень горжусь всей командной работой, которая привела к успешному запуску NSM», — сказал командир Мэтью Леманн.

Морская ударная ракета (NSM) является высокоточным ударным оружием, которое может идентифицировать и уничтожать вражеские корабли на расстоянии до 100 морских миль. Ракета NSM имеет функцию слежения и использует специальный искатель для точного наведения на цель в сложных условиях.