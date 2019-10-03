Reuters: В Лондоне климатические активисты устроили «кровавый» протест (ФОТО)

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Фото мировой истории с неожиданной стороны

Все фото »

Новости мира

03.10.2019 г.
22:00Индийско-пакистанская ядерная война может убить до 125 миллионов человек: исследование
21:45В Брюсселе сделали заявление о новом расширении ЕС
21:31Reuters: В Лондоне климатические активисты устроили "кровавый" протест (ФОТО)
20:38Associated Press: Эскалация конфликта между США и ЕС может привести к рецессии мировой экономики
20:19Россия оказалась источником средневековой чумы
19:24Reuters: Британия призвала ЕС проявить креативность и гибкость в отношении Brexit
17:38В США провели успешные испытания противокорабельной ракеты NSM (ВИДЕО)
Все новости мира

Аналитика

03.10.2019

Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены

Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Президент Владимир Зеленский предложил новый состав ЦИК, Рада проголосовала за законопроект о столице, а в Украину уже торопиться прохладная и влажная ...
03.10.2019

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка

Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка
Об этом говорится в новом отчете Всемирного банка «Исследование сферы образования в Украине: к большей результативности, справедливости и эффективности» ...
02.10.2019

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации

Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Президент Украины Владимир Зеленский озвучил план действий по Крыму и оккупированному Донбассу, Верховная Рада Украины запустила большую приватизацию, ...

Последние новости

03.10.2019 г.
22:50 В Сети опубликовали снимки ярких образов Меган Маркл из путешествия по Африке (ФОТО)
22:40 В Украине испытают новый ракетный комплекс "Гром-2": что о нем нужно знать
22:30 Украинская писательница получила престижную литературную премию ЕС
22:15 Матрац тут, матрац там: в Николаевской области "починили" дорогу (ФОТО)
22:00 Индийско-пакистанская ядерная война может убить до 125 миллионов человек: исследование
21:59 Работники СТО предотвратили покушение на убийство (ВИДЕО)
21:45 В Брюсселе сделали заявление о новом расширении ЕС
21:31 Reuters: В Лондоне климатические активисты устроили "кровавый" протест (ФОТО)
21:10 Зеленский обратился к украинцам из-за формулы Штайнмайера (ВИДЕО)
20:54 Кабмин и НБУ подписали меморандум о взаимодействии
20:38 Associated Press: Эскалация конфликта между США и ЕС может привести к рецессии мировой экономики
20:19 Россия оказалась источником средневековой чумы
19:58 Тарас Загородний рассказал о возможности реализации «формулы Штайнмайера»
19:36 На Донбассе вводится новый порядок пересечения пунктов пропуска: подробности
19:24 Reuters: Британия призвала ЕС проявить креативность и гибкость в отношении Brexit
18:54 В Украине приняли закон, предусматривающий рост штрафов за отказ в перевозке льготников
18:34 Наемники РФ маскируют "Грады" и гаубицы на передовых позициях на Донбассе, - разведка
18:09 Такое впечатление, что это писали дети - Алена Шкрум о новом законопроекте "О столице Украины" (ВИДЕО)
18:08 СБУ блокировала деятельность преступной группировки, продававшей тяжелые наркотики несовершеннолетним
17:55 Определены пять бытовых вещей, которые нужно менять как можно чаще
17:38 В США провели успешные испытания противокорабельной ракеты NSM (ВИДЕО)
17:14 Стали известны опасные привычки, которые повышают риск заразиться простудой или гриппом
16:52 В Минсоцполитике рассказали, как заполнить электронную форму заявления на субсидию
16:29 NASA с помощью огромного «воздушного шара» отправило на край атмосферы новый телескоп
16:15 Государственное имущество будет передаваться в аренду на электронных аукционах
16:08 В Сеть просочилось первое фото со съемок Аватара-2
16:02 Трамп слетел с катушек: Пономарь рассказал об истерике главы Белого дома
15:42 У идиотов всегда так: Журналист рассказал, как в России украинизировали Калмыкию (ВИДЕО)
15:34 Украина сегодня не готова к открытию рынка земли, - Нестор Шуфрич (ВИДЕО)
15:21 Освоение «космических ресурсов»: Американский университет начал подготовку студентов к колонизации космоса
15:14 Глава ДнепрОГА Бондаренко назвал реконструкцию аэропорта в Днепре одним из главных приоритетов на встрече с инвестором Ярославским
15:06 Анджелина Джоли призналась, что больше никогда не выйдет замуж
15:04 В РФ из-за кризиса производитель КА-52 увольняет тысячи сотрудников, - Злой Одессит
14:32 Герус лоббирует снижение «зеленого» тарифа в интересах Коломойского, - эксперт
14:29 Импорт электроэнергии из России — это поддержка оккупанта, — Кошарная
14:11 Медики рассказали, чем опасно пониженное давление
14:07 Тимошенко призвала украинских аграриев не допустить "продажу земли с молотка" (ВИДЕО)
13:56 Глава комитета ВРУ по вопросам финансов и налоговой политики обманывает украинцев
13:55 Брюссель отклонил новые предложения Британии по Brexit
13:46 В Антарктиде нашли "саркофаг с сокровищами"
13:44 Sony и Samsung больше не будут производить смартфоны в Китае
13:33 Казино, двойное гражданство, марихуана: Какие запреты разрушат в Украине
13:22 "Продажа земли - это красная линия, за которой ничего нет", - Рабинович (ВИДЕО)
13:14 Бойко пояснил, почему решили снизить порог незаконного обогащения (ВИДЕО)
12:55 Назвали причину смертельного рака крови
12:40 «Это советский рудимент»: названа причина гибели женщины-инспектора на трассе Киев-Харьков
12:37 Верещук пояснила философию законопроекта о столице (ВИДЕО)
11:57 Синоптики: В Украину возвращается дождливая погода
11:52 Трамп озвучил причины блокирования денежной помощи Украине
11:50 Верещук рассказала, когда украинскую землю смогут продавать иностранцам (ВИДЕО)
11:20 В Украине "минималка" в 2020 году вырастет
11:01 Курс доллара откатывают после валютной лихорадки. Нацбанк выжидает
11:00 Режим Путина рано или поздно падет, – Сенцов
10:58 "Ненавижу это": Трамп объяснил, почему заморозил помощь Украине
10:36 Стало известно, сколько будет стоить техосмотр на легковое авто
10:29 Российский колумнист рассказал, сколько стоит оскорбить Путина
10:14 История со срамными делами Кивы обрастает деталями. Реакция Сети
10:09 В столице на лестнице многоэтажки отец нашел сына в петле
10:01 ТАС24 Бизнес запустил новые легкие залоговые кредиты для малого и среднего бизнеса
09:52 В "родной гавани" уже камням не рады: В Крыму жалуются на вопиющую несправедливость
Все новости »

Reuters: В Лондоне климатические активисты устроили «кровавый» протест (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: В Лондоне климатические активисты устроили "кровавый" протест (ФОТО)
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Лондоне климатические активисты организации «Восстание вымирающих» устроили «кровавый» протест

В Лондоне активисты организации «Восстание вымирающих» с помощью пожарной машины облили искусственной «кровью» фасад Казначейства. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Восстание вымирающих» установило онлайн-трансляцию с места событий. Один из активистов сообщил: «Это послание правительству относительно того, что у Казначейства Великобритании на руках есть кровь». Возле пожарной машины стояли четверо активистов с плакатами «Прекратите финансировать смерть климата».

Reuters: В Лондоне климатические активисты устроили «кровавый» протест (ФОТО)

Согласно обнародованной активистами информации, искусственная «кровь» сделана из воды и пищевого красителя, поэтому отмыть ее не будет проблемы. Однако лондонская полиция арестовала двух активистов по обвинению в преступном ущербе.

Читайте: Люди уничтожили более 50% лесных животных на Земле - еще одно свидетельство шестого массового вымирания

Reuters: В Лондоне климатические активисты устроили «кровавый» протест (ФОТО)

Ранее сообщалось, что в штаб-квартире ООН начался саммит по проблемам в области изменения климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился ко всем странам с просьбой перестать «рыть глубокую климатическую яму», в которой находится человечество.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 119

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: Два сценария Зеленского, валютные горки и столичные перемены
Система образования не устраивает ни студентов, ни работодателей - отчет Всемирного банка
Итоги дня: План действий по Крыму и Донбассу, убийца танков для Украины и старт большой приватизации
Почему законопроект о легализации игорного бизнеса может стать проблемой
Итоги дня: Экстренное заявление по Донбассу, жесткий ультиматум Зеленскому и звезда на пороге
Итоги дня: Война Кличко, удар по людям Путина и копеечная смерть
«Настучи» на продавца и получи кэшбэк: Налоговые изменения
Столичные страсти: что может помешать Зе-команде захватить власть в Киеве?
Итоги дня: След России в громком скандале, сокращение средней зарплаты и дела долга
Итоги дня: Обширный санкционный удар по РФ, "неличный" разговор Трампа-Зеленского и крымское похищение
Все статьи


Читайте также

Люди уничтожили более 50% лесных животных на Земле - еще одно свидетельство шестого массового вымирания
 Впервые в истории: В ООН объявили "чрезвычайную климатическую ситуацию"
Полиция Гонконга использует слезоточивый газ для разгона акций протеста
 Deutsche Welle: Российского оппозиционера Илью Яшина вновь задержали после третьего подряд ареста
2019 год побил больше десятка глобальных и национальных температурных рекордов
 В сети опубликовали две меткие карикатуры на тему актуальных событий в РФ
Сезонная аллергия ухудшается с каждым годом из-за высокого уровня углекислого газа
 Возле Симферополя нашли зарытым в землю сына известного крымскотатарского активиста
Загрузка...

Армия

Танк «Ятаган»
Беспилотный летательный аппарат «М-6 Жайвир»
Радиолокационная станция метрового диапазона волн МР-1
Самоходная гаубица 155-мм K9 Thunder (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Эдуард
СТАВИЦКИЙ
Ксения
СОБЧАК
Андрей
ЛЫСЕНКО
Александр
ДАНИЛЮК
Все персоны    >>

linden

Последние новости в соцсетях

Публикации

Сергей Кафтя: «Сегодня в «Акварелях» комфортнее жить, чем в большинстве ЖК Киева»

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Мнения
Четыре угрозы для мировой экономики

Четыре угрозы для мировой экономики

Известный американский экономист Нуриэль Рубини в своей колонке для Project Syndicate рассказывает о будущем мировой экономики.
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника



Роман Безсмертный



bigmir)net TOP 100

 