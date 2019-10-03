Reuters: В Лондоне климатические активисты устроили «кровавый» протест (ФОТО)

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В Лондоне климатические активисты организации «Восстание вымирающих» устроили «кровавый» протест

В Лондоне активисты организации «Восстание вымирающих» с помощью пожарной машины облили искусственной «кровью» фасад Казначейства. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Восстание вымирающих» установило онлайн-трансляцию с места событий. Один из активистов сообщил: «Это послание правительству относительно того, что у Казначейства Великобритании на руках есть кровь». Возле пожарной машины стояли четверо активистов с плакатами «Прекратите финансировать смерть климата».

Согласно обнародованной активистами информации, искусственная «кровь» сделана из воды и пищевого красителя, поэтому отмыть ее не будет проблемы. Однако лондонская полиция арестовала двух активистов по обвинению в преступном ущербе.

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Ранее сообщалось, что в штаб-квартире ООН начался саммит по проблемам в области изменения климата. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился ко всем странам с просьбой перестать «рыть глубокую климатическую яму», в которой находится человечество.