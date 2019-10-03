Тайвань хочет купить американское оружие, чтобы противостоять постоянно растущей огневой мощи Китая

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Тайвань стремится модернизировать и расширить сферу действия своей артиллерии, приняв решение о покупке самоходных гаубиц.

На слушаниях в законодательном органе по иностранным делам и Комитете национальной обороны министр обороны Тайваня Йен Тех-фа подтвердил законодателям, что Тайвань будет стремиться приобрести самоходную гаубицу BAE Systems M109A6 Paladin из Соединенных Штатов, информирует enovosty.com/news.

Йен не сообщил, сколько гаубиц будет приобретено, хотя в местных СМИ в июле сообщалось, что Тайвань рассматривает возможность приобретения 100 гаубиц.

Артиллерийские подразделения тайваньской армии уже эксплуатируют более старые варианты M109A2 и M109A5, а также самоходную гаубицу M110A2 и буксируемые гаубицы M114.

14 февраля 2018 года — пулеметная бригада M109 стреляет в горы комплекса Оро Гранде в Нью-Мексико.

M109A6 отличается улучшенной броней и живучестью по сравнению со старыми вариантами M109, что позволяет заряжать батареи гаубиц из разных мест, а также сокращает время, необходимое для установки и стрельбы.

Также сообщается, что Тайвань планирует увеличить дальность действия своих артиллерийских ракет до 190 миль, и, как сообщается, он взвешивает между приобретением артиллерийской ракетной системы высокой мобильности M142 или разработкой ракеты более дальнего радиуса действия для своей ракеты-носителя Thunderbolt 2000, устанавливаемой на грузовике.

Национальный научно-технический институт Чаншаня, который разработал и изготовил Thunderbolt 2000, успешно разработал ракету с дальностью полета в 63 мили и уверен, что сможет разработать ракету с большей дальностью полета.

Это требование является ответом на то, что Китай выставляет артиллерийские ракеты, способные достигать таких дальностей, что поставит западное побережье Тайваня в пределах досягаемости от материкового Китая. Китай рассматривает Тайвань как провинцию-отступник и не исключает применения силы для возвращения острова.

В последние месяцы администрация Трампа нарастила продажи оружия Тайваню, поскольку Государственный департамент разрешил продажу танков, истребителей и ракет «земля-воздух». В соответствии с Законом об отношениях с Тайванем, принятым Конгрессом в 1979 году, США обязуются предоставить оружие самообороны самоуправляемому острову у побережья Китая.