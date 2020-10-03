Кремль, поддержав падающего Лукашенко, создал для себя ловушку — Лилия Шевцова

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

03.10.2020 г.
22:01России не уйти от санкций, если отравление Навального "Новичком" подтвердится - глава МИД Германии
21:23Кремль, поддержав падающего Лукашенко, создал для себя ловушку - Лилия Шевцова
19:37"Карабах – это Азербайджан", - президент Азербайджана Ильхам Алиев
18:52Тысячи граждан армянского происхождения из Ливана, России, Грузии, Греции прибыли для участия в боях - заявление МИД Азербайджана
14:19"Яд, который убивает все вокруг": появилось видео разлива нефтепродуктов из реки на Камчатке в Тихий океан
13:31Ожесточенные бои в Карабахе: Азербайджан перешел в наступление, Армения сбила самолеты азербайджанских ВВС (ВИДЕО)
02.10.2020 г.
23:12В СМИ России похвастались захватом истребителя НАТО с помощью украинского самолета с тризубом (ФОТО)
Все новости мира

Аналитика

03.10.2020

Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия

Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Новый взрыв кровопролития в Закавказье по линии противостояния Армения-Азербайджан был ожидаемым, но оказался неожиданным, хотя первые ласточки нынешней ...
30.09.2020

Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев

Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев
"Зеленый принтер" хоть и сбоит непрерывно, работая в аварийном режиме, но не перестает выдавать на-гора разного рода нормотворческий трэш под внешне ...
30.09.2020

Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой

Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
ЕС посылает Киеву предупредительные "сигналы", возле Чугуева Харьковской области потерпел крушение самолёт АН-26 с курсантами на борту, а дискуссии вокруг ...

Последние новости

03.10.2020 г.
22:30 Война дронов в Карабахе: БПЛА обстреливают противника и сами превращаются в бомбу
22:01 России не уйти от санкций, если отравление Навального "Новичком" подтвердится - глава МИД Германии
21:23 Кремль, поддержав падающего Лукашенко, создал для себя ловушку - Лилия Шевцова
21:06 Пожары в Луганской области: полиция обнаружила тела еще четырех погибших
20:44 В Японии тестируют гигантского боевого робота из аниме (ВИДЕО)
20:32 Обнаружен новый острый воспалительный синдром, связанный с COVID-19
19:37 "Карабах – это Азербайджан", - президент Азербайджана Ильхам Алиев
19:09 В России вторая волна эпидемии COVID-19: суточное число заражений уже превышает 9 тысяч
18:52 Тысячи граждан армянского происхождения из Ливана, России, Грузии, Греции прибыли для участия в боях - заявление МИД Азербайджана
18:25 Одесский юмор: С выборов мэра сняли двух Зеленских, четырех Филимоновых и одного Саакашвили
16:41 Очередной обвал цен на нефть: ждет ли мировую экономику осенний локдаун
15:19 Террористы "ЛНР" поджигали траву в Луганской области, видео приобщено к уголовному делу, - МВД
15:01 В центре Киева замечен очередной «герой парковки» на элитном Mercedes (ФОТО)
14:52 Украинских пользователей «Вконтакте» начнут ставить на учет
14:38 Кибератаки РФ и Китая: британский генерал выступил с жестким заявлением
14:25 Новый кабриолет BMW получил мягкую тканевую складную крышу (ФОТО)
14:19 "Яд, который убивает все вокруг": появилось видео разлива нефтепродуктов из реки на Камчатке в Тихий океан
14:08 Заболевший COVID-19 Дональд Трамп записал первое видео из "президентской палаты" в военно-медицинском центре
13:31 Ожесточенные бои в Карабахе: Азербайджан перешел в наступление, Армения сбила самолеты азербайджанских ВВС (ВИДЕО)
13:11 В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19 за сутки: ситуация в регионах
12:24 NASA успешно запустило американско-украинскую ракету Antares с грузом для МКС
02.10.2020 г.
23:12 В СМИ России похвастались захватом истребителя НАТО с помощью украинского самолета с тризубом (ФОТО)
23:08 Зеленский заявил о поддержке Азербайджана
23:00 «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию»: журналистка Ирина Славина сгорела у здания МВД
21:59 Стало известно, когда в Калифорнии полностью запретят продажи бензиновых авто
21:49 Российский ВПК перешел к “многообещающим” долгостроям, - Злой Одессит
21:23 США ввели санкции против Беларуси
20:58 "На пик горы за несколько минут": в Англии испытали летающий костюм для медиков (ВИДЕО)
20:49 На оккупированный Донбасс прибывают наемники, - разведка
20:21 В Польше нашли потопленный пароход, где может находиться легендарная Янтарная комната
19:56 Во Львове голый мужчина гулял под дождем (ВИДЕО)
19:48 В киевский госпиталь доставили воинов, подорвавшихся на взрывном устройстве, - Юсупова
19:26 Топ-10 наиболее популярных новых авто
18:58 Армения привела армию в полную боевую готовность
18:45 Американский C-130J Super Hercules совершил вынужденную посадку в Украине
18:20 В Украину летят агенты ФБР
17:49 В РФ оппозиционная журналистка подожгла себя, - Reuters
17:44 Взяв в список Лукьянчука, Пальчевский сделал контрольный выстрел по перспективам своей партии в Одессе — СМИ
17:28 На Камчатке погибли тысячи морских животных: берега завалены мертвечиной
17:26 Volvo начала выпуск своей первой электрической модели
17:23 Подозревают в коррупции: Фонд госимущества уволил председателя правления ОГХК Питера Дэвиса
16:55 В Европейском центробанке думают о возможности запуска цифрового евро
16:22 На территории антикоррупционного суда прогремел взрыв
16:02 В Германии показали прототип инновационной боевой машины (ФОТО)
15:51 Супероружие Азербайджана: эксперты оценили израильскую систему "Гарпия"
15:25 Renault готовит электрический кроссовер с запасом хода 600 км
13:44 СБУ подозревает строительную компанию Вадима Столара в нанесении ущерба государству на полмиллиарда гривен
13:21 В харьковской гимназии отказались принять дочь погибшего в авиакатастрофе под Чугуевом штурмана
13:15 Коронавирус Трампа обвалил фондовые рынки и цены на нефть
12:52 Эйдман рассказал, как путинская камарилья ответит за отравление Навального
12:47 Украина может принудить Россию к миру. Кривонос назвал три шага
12:32 Харьковский горсовет опровергает слухи о смерти Геннадия Кернеса от COVID-19
12:13 Украинцев вербуют для переводов по "отмыванию" нелегальных доходов - НБУ
12:10 Новый удар по Лукашенко: Беларусы готовят масштабные протесты
12:08 После дебатов Байден резко оторвался от Трампа
11:12 В Баку ожидают от России объяснений по поставкам вооружения в Армению
10:57 Минобороны готово заказывать БМ «Оплот», но есть условие
10:49 Молдова будет хранить газ в украинских хранилищах
10:47 Мелания Трамп рассказала о своем заражении коронавирусом
10:42 Ливан заочно арестовал россиян по делу о взрыве в Бейруте
Все новости »

Кремль, поддержав падающего Лукашенко, создал для себя ловушку — Лилия Шевцова

Главная » Последние новости » Новости мира » Кремль, поддержав падающего Лукашенко, создал для себя ловушку - Лилия Шевцова
 
Печать Отправить на почту

 

 

Лукашенко проиграл все: репутацию, свою роль в национальной истории, влияние на страну, личную безопасность, гарантию лояльности элиты.

Об этом на своей странице в Facebook написала российский политолог Лилия Шевцова.

«Лукашенко сохранил власть. Но что такое власть над страной, которая тебя ненавидит?! И разве это власть, если ее нужно утверждать подпольно?

Это понимает и Кремль, который, поддержав падающего Лукашенко, создал для себя ловушку. С одной стороны, Кремль не может позволить даже нелюбимому Лукашенко пасть под напором протеста – дурной пример для подражания. С другой, поддержка Россией белорусского узурпатора провоцирует среди белорусов антироссийские настроения. А тут еще международное отторжение, которое гробит выстраданную Москвой надежду на нормализацию отношений с Западом. Так что для Кремля Беларусь – скорее проблема (при всех тактических выигрышах).

Сам Лукашенко проиграл все: репутацию, свою роль в национальной истории, влияние на страну, личную безопасность, гарантию лояльности элиты. Белорусы продемонстрировали уникальное явление – стихийное, но осознанное единение народа и поразительную самоорганизацию. Не каждый народ на такое способен. Отказ отвечать насилием на насилие власти – это скорее проявление выдержки, чем страх и безропотность.

Читайте: Санкции против Беларуси. Макрон рассказал, почему в "черном списке" нет Лукашенко

Взросление и политизация гражданского общества в Беларуси идет быстрее, чем формирование политической оппозиции. Хуже, когда есть оппозиция, задыхающаяся в атмосфере общественной пассивности.

Между тем, белорусы добились многого. Они не только низвели своего «агрофюрера» до роли заложника и своих силовиков, и Кремля. Они доказали, что стали гражданской нацией с чувством собственного достоинства и готовностью к коллективной самозащите. Они превратили Беларусь из белого пятна на карте в международный фактор, заставив очнуться дремлющую Европу.

Конечно, европейские санкции в отношении 40 представителей белоруской власти вряд ли повлияют на официальный Минск. Лукашенко проигнорирует и требование ЕС согласиться на посредничество ОБСЕ и пойти на диалог с протестующими. Но тяжелая на подъем Европа сделала две вещи, которые будут значимы. Во-первых, не признав Лукашенко легитимным президентом, Европа сократила его поле маневра кремлевской прихожей, в которой он будет ждать приема у Путина. Во-вторых, Европа начала готовиться к уходу Лукашенко, приступив к разработке «всеохватывающего плана экономической поддержки демократической Беларуси».

Читайте: Игра Лукашенко завершена: почему белорусский мясник проиграл, - Лилия Шевцова

Белорусы уже не возвратятся в старую колею. России придется проститься с мечтами о Союзном государстве. Европе придется думать о том, что Беларусь может означать для европейской безопасности и для европейских принципов.

Так что рано петь реквием по нынешним протестам. Твердить «все бессмысленно» в момент, когда люди выходят на улицы, несмотря на угрозу собственной жизни, – признак морального бесчувствия. Это нытье говорит и о близоруком восприятии событий.

Да, чаще всего народный протест не добивается немедленной победы. Но переход власти к закручиванию гаек – ее признание собственного стратегического поражения», — написала Лилия Шевцова.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 501

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Новый Карабахский взрыв: кому это выгодно, причины и последствия
Банковская тайна: кто будет иметь доступ к счетам украинцев
Итоги сентября: Коронавирусная стратегия мира, предчувствие большой войны и тучи над Америкой
Безвизовый режим с ЕС: чем грозит желание Банковой контролировать САП
Падение промышленного производства в Украине: разрушители машин или Страсти по локализации
Бюджет-2021: на что вырастут расходы и чем закроют "дыру" в бюджете
4 000 евро учителю: Обидеть педагога может каждый, но никто не помогает материально
Партия Вакарчука «Голос» отказалась играть в «схемы» на выборах в Днепре
Одесская область – рекордсмен по скорости строительства… коррупционных схем
Власть начала наступление на свободу интернета: "Слуги народа" хотят взять под контроль киберпространство
Все статьи







Читайте также

Санкции против Беларуси. Макрон рассказал, почему в "черном списке" нет Лукашенко
 "Мишка" Лукашенко улетел в небо. Появилось видео забавного перфоманса минчан
Политолог рассказал о том, как Лукашенко сделал настоящий подарок оппозиции и России
 Киберпартизаны взломали онлайн-трансляцию белорусских госканалов и показали видео избиения протестующих
"Отпусти народ": 50-й день протестов в Беларуси против Лукашенко - фото с высоты птичьего полета (ФОТО)
 Завтра в Беларуси планируют провести "народную инаугурацию" Светланы Тихановской
Михаил Горбачев поддержал белорусов, участвующих в протестах

Новости мира

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Национальном парке в США обнаружили "стекляшку", которая оказалась алмазом 9,07 карата (ФОТО) (6629)

Супероружие Азербайджана: эксперты оценили израильскую систему "Гарпия" (6574)

Пейзажи на Земле, которые выглядят как инопланетные (ФОТО) (5693)

Война в Карабахе: Азербайджан разгромил колонну армии противника (ВИДЕО) (4559)

Новые санкции против РФ: Проблемы Кремля только начинаются, - политолог (4086)

Три причины: Социолог рассказал, почему Путин позволил начать войну Азербайджана с Арменией (3798)

Навального готовят на пост президента. Военный эксперт поделился деталями (3582)

Ситуация накаляется: В войну за Нагорный Карабах вмешалась третья страна (3426)

В СМИ России похвастались захватом истребителя НАТО с помощью украинского самолета с тризубом (ФОТО) (3328)

"Мишка" Лукашенко улетел в небо. Появилось видео забавного перфоманса минчан (3216)

Армия

Вертолет Ми-26
Беспилотный летательный аппарат А-11 «Стриж»
Беспилотный летательный аппарат Orbiter (Израиль)
Реактивная система залпового огня БМ-21К
Вся армия    >>

Персоны

Коломойский
Игорь
Пригодский
Антон
Бойко
Владимир
Орлов
Владимир
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Обнаружен новый острый воспалительный синдром, связанный с COVID-19 (4960)

В СМИ России похвастались захватом истребителя НАТО с помощью украинского самолета с тризубом (ФОТО) (3325)

В центре Киева замечен очередной «герой парковки» на элитном Mercedes (ФОТО) (2089)

«В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию»: журналистка Ирина Славина сгорела у здания МВД (2022)

Ожесточенные бои в Карабахе: Азербайджан перешел в наступление, Армения сбила самолеты азербайджанских ВВС (ВИДЕО) (1847)

"Яд, который убивает все вокруг": появилось видео разлива нефтепродуктов из реки на Камчатке в Тихий океан (1406)

Война дронов в Карабахе: БПЛА обстреливают противника и сами превращаются в бомбу (1295)

Тысячи граждан армянского происхождения из Ливана, России, Грузии, Греции прибыли для участия в боях - заявление МИД Азербайджана (1101)

Заболевший COVID-19 Дональд Трамп записал первое видео из "президентской палаты" в военно-медицинском центре (991)

В Украине новый антирекорд заболеваемости COVID-19 за сутки: ситуация в регионах (924)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Александр Капука о протестах на КЖРК: Мы – за стабилизацию ситуации и достижение конструктивного решения

Миллионы на болтах, или как и почему каждый украинец вскоре заплатит в карман клану бывших налоговиков

Железной дороге нужны новые вагоны


Мнения
Россия потеряла Европу
Лилия Шевцова

Россия потеряла Европу

Кремль не оставил Европе выбора, заставляя ее выйти из угла и вспомнить о своих генах. Россия потеряла Европу
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинцы получат в ноябре новый праздник (10155)

Очевидец крушения Ан-26 под Харьковом поделился новыми деталями (9724)

Американские ученые рассказали, что может спасти от заражения COVID-19 (8308)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



клмуналка


help




bigmir)net TOP 100

 