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«Карабах – это Азербайджан», — президент Азербайджана Ильхам Алиев

Главная » Последние новости » Новости мира » "Карабах – это Азербайджан", - президент Азербайджана Ильхам Алиев
 
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Сегодня азербайджанская армия водрузила флаг Азербайджана в населенном пункте Мадагиз в Агдеринском районе (Нагорный Карабах).

Ильхам Алиев. Фото: haggin.az

Об этом сообщается на официальный странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в Twitter, информирует enovosty.com/news.

«Сегодня азербайджанская Армия подняла над Мадагизом флаг Азербайджана. Мадагиз наш! Карабах – это Азербайджан!», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Джазира», в котором изложил свою точку зрения на обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

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«Основная причина в том, что Армения не хочет мира. Они хотят навсегда оставить наши земли под оккупацией. Они не хотят изменить статус-кво, и это причина того, что конфликт длится так долго. Если бы Армения проявила волю и вела себя в соответствии с резолюциями основных международных организаций, то конфликт был бы решен много лет назад. Потому что, когда в 1993 году Армения оккупировала часть наших земель, Совет Безопасности ООН принял 4 резолюции, требующие немедленного, полного и безоговорочного вывода войск с наших территорий. Однако эти резолюции остаются на бумаге. С целью посредничества для поиска путей решения уже 28 лет действует Минская группа, но никакого результата нет. Как я уже отметил, основная причина – позиция Армении. Вторая причина заключается в том, что посредники не настаивают и не оказывают давления для начала выполнения резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций», — сказал Алиев.

«Год назад премьер-министр Армении заявил, что «Карабах – это Армения», и это заявление делает переговоры абсолютно бессмысленными. Потому что одним из основных вопросов за столом переговоров является возвращение Азербайджану оккупированных территорий. Если он говорит, что «Карабах – это Армения» и в соответствии с его пониманием Карабах это не только бывшая Нагорно-Карабахская автономная область, но сюда входят все оккупированные территории, то это означает их нежелание возвращать эти территории, это означает конец переговоров.», — добавил Алиев.

«Весь мир признает территориальную целостность Азербайджана и ни одна страна мира не признает «Нагорно-Карабахскую республику». Мои слова, можно сказать, являются текстом резолюции Совета Безопасности ООН. Они должны покинуть наши территории и только после этого война остановится, конфликту будет положен конец. Возможно по прошествии определенного времени народы Армения и Азербайджана смогут сосуществовать в условиях мира. Это – наша позиция. Она неизменна. Она основана на исторической правде, международном праве, а также, думаю, на сегодняшних политических или геополитических реалиях в регионе», — отметил президент Азербайджана.

«Есть очень ясное объяснение основных принципов международного права, отраженных в Хельсинкском Заключительном акте, и там принцип территориальной целостности превалирует. Самоопределение является одним из важных принципов международного права. Однако если мы обернемся назад и взглянем на Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт, то увидим, что самоопределение не должно быть в ущерб территориальной целостности стран. Другой важный момент заключается в том, что территориальная целостность страны не может быть изменена насильственным путем, без согласия населения страны. Поэтому в нагорно-карабахском вопросе, безусловно, самоопределение не работает в той форме, в которой хотели бы армяне. Другой аргумент состоит в том, что армянский народ уже самоопределился. У них есть независимое армянское государство. Сегодня армяне живут повсюду. Они живут в Франции, они живут в Америке, они живут в России, они живут на Ближнем Востоке. Пусть они захотят самоопределиться в этих странах. Если бы армяне захотели земли, которые им не принадлежат, и захотели бы просто потому, что составляют там большинство, то какой бы была реакция руководства этих стран на это?»,- подчеркнул Алиев.

«Я уверен, что все переселенные с этих территорий вернутся назад. Дороги для возвращения нет, потому что все разрушено. Все. Не осталось ни одного строения. Все разрушено. Безусловно, мы поможем и заново отстроим города и села, вернем им их прежние названия(…) Мы вернемся на наши земли. Это наше законное право. Для нас это историческая задача. Уверен, что мы добьемся этого», — сказал Ильхам Алиев.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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