Индийско-пакистанская ядерная война может убить до 125 миллионов человек: исследование

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Сегодня Индия и Пакистан имеют в своем распоряжении около 150 ядерных боеголовок, и ожидается, что к 2025 году их число возрастет до 200.

Ядерная война между Индией и Пакистаном может менее чем за неделю убить 50-125 миллионов человек — больше, чем число погибших за все шесть лет Второй мировой войны, и привести к глобальной климатической катастрофе. Так считают исследователи в США, информирует enovosty.com/news.

Исследование, проведенное учеными из Университета Колорадо в Боулдере и Университете Ратгерса, изучило, как такой гипотетический будущий конфликт может иметь последствия, которые могут распространиться по всему земному шару.

Сегодня Индия и Пакистан имеют в своем распоряжении около 150 ядерных боеголовок, и ожидается, что к 2025 году их число возрастет до 200.

«Война между Индией и Пакистаном может удвоить обычный уровень смертности в мире», — сказал Брайан Тун, профессор Колорадского университета в Боулдере.

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«Это война, которая не имела бы прецедента в человеческом опыте», — сказал Тун.

«Такая война будет угрожать не только тем местам, куда могут быть нацелены бомбы, но и всему миру», — сказал соавтор Алан Робок из Rutgers University-New Brunswick.

В исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, рассматривался сценарий войны, которая может произойти между Индией и Пакистаном в 2025 году.

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«Они быстро наращивают свои арсеналы. У них огромное население, поэтому эти арсеналы угрожают многим людям, а также возникает неразрешенный конфликт из-за Кашмира», — сказал Тун.

Исследователи обнаружили, что взрывающееся ядерное оружие может выпустить от 16 до 36 миллионов тонн сажи — крошечных частиц черного углерода в дыме — которые могут подниматься в верхние слои атмосферы и распространяться по всему миру в течение нескольких недель.

Ученые утверждают, что сажа поглощает солнечную радиацию и нагревает воздух, ускоряя рост дыма.

В процессе исследования было отмечено, что солнечный свет, достигающий Земли, уменьшится на 20–35%, в результате чего поверхность нашей планеты остынет на 2–5 градусов Цельсия.

Количество осадков по всему миру также может сократиться на 15–30%, что может оказать большое региональное воздействие.

Ученые также думают, что рост растительности в мире снизится на 15–30% на суше, а в океане произойдет снижение продуктивности на 5–15%.

В целом, исследование показало, что восстановление после всех этих воздействий займет более 10 лет, так как дым будет задерживаться в верхних слоях атмосферы.

«У девяти стран есть ядерное оружие, но Пакистан и Индия — единственные, кто столь быстро наращивает свои арсеналы», — сказал Робок.

Он добавил, что продолжающиеся беспорядки между двумя ядерными странами, особенно из-за Кашмира, сделали важным понимание последствий ядерной войны.

По словам исследователей, ядерное оружие в 2025 году может варьироваться от 15 килотонн взрывной силы — того же размера, что и бомба, сброшенная США на Хиросиму в 1945 году, — до нескольких сотен килотонн.

По оценкам исследователей, от прямого воздействия может умереть от 50 до 125 миллионов человек, а во всем мире возможны еще и смерти от массового голода.

«Ядерное оружие не может быть использовано ни в каком рациональном сценарии, но может быть использовано случайно или в результате взлома, паники или сумасшествия мировых лидеров», — сказал Робок.

По словам Робока, единственным способом предотвращения случайного применения ядерного оружия было бы его уничтожение.