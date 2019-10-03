Associated Press: Эскалация конфликта между США и ЕС может привести к рецессии мировой экономики

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По мнению экспертов, эскалация конфликта между США и ЕС может привести к рецессии мировой экономики

Торговые войны, угрожающие подтолкнуть мировую экономику к рецессии, вступают в новую фазу на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом, — сообщают Карло Пиовано и Лорн Кук в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

После введения администрацией Трампа тарифов на европейские товары, европейцы дали понять, что ответят тем же. Некоторые опасаются, что в конечном итоге тарифная война может привести к введению США налогов на европейские автомобили, что станет серьезным экономическим ударом для ЕС.

«Этот шаг вызывает опасения относительно нового витка эскалации тарифных войн», — сказал аналитик брокерской компании FxPro. «Введение тарифов и опасения относительно дальнейших действий могут еще больше ухудшить деловые настроения, которые и так уже находятся в депрессивном состоянии», — сказал он.

Введение тарифов усиливает неопределенность для мировой экономики, которая и так уже сильно пострадала из-за тарифной войны между США с Китаем. Однако экономики США и Европы более тесно интегрированы, чем экономики США и Китая, поэтому потенциальный ущерб от эскалации может затмить конфликт с Китаем.

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