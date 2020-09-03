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В США выпустили первый серийный бронетранспортер AMPV (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В США выпустили первый серийный бронетранспортер AMPV (ВИДЕО)
 
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В США компания BAE Systems произвела первый серийный бронетранспортер AMPV

В США компания BAE Systems выпустила первую серийную бронированную многоцелевую машину AMPV. Бронетранспортер сошел с производственной линии и готов к отправке в армию США. Об этом сообщает Defence blog , информирует enovosty.com/news.

Согласно пресс-релизу компании, AMPV является важным элементом программы модернизации армии США и будет выпускаться в пяти вариантах для выполнения различного рода задач на поле боя.

«Выпуск первого бронетранспортера AMPV знаменует собой открытие новой страницы в модернизации армии США. AMPV разработан для выполнения боевых задач бронетанковой бригады (ABCT)», — сказал директор программы AMPV Билл Шихи.

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AMPV должен заменить бронетранспортеры M113 Armored Personnel Carrier, которые находятся на вооружении армии США со времен Вьетнамской войны.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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