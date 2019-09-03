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Reuters: Внук Черчилля будет голосовать против Джонсона по Brexit

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: Внук Черчилля будет голосовать против Джонсона по Brexit
 
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Внук Черчилля Николас Соамс будет голосовать против позиции Джонсона по Brexit

Николас Соамс, внук британского премьер-министра Уинстона Черчилля, заявил, что проголосует против позиции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на голосовании по Brexit, что может привести к исключению его из партии, — сообщает Майкл Холден в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Сегодня вечером я буду голосовать против правительства с очень тяжелым сердцем», — сказал Соамс. Партийные чиновники предупредили Соамса, что если «несогласные» проголосуют против правительства, то потеряют «благосклонность» парламентской партии

Reuters: Внук Черчилля будет голосовать против Джонсона по Brexit

71-летний Сомс был посвящен в рыцари королевой Елизаветой в 2014 году. Будучи маленьким мальчиком, Сомс спросил своего дедушку Уинстона Черчилля о том, что правда ли он является самым великим человеком в мире

Читайте: Financial Times: Джонсон теряет большинство в парламенте накануне голосования по Brexit


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 124

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