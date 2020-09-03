Первый отечественный авианосец Китая возвращается в море для очередных учений

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Первый отечественный авианосец Китая был введен в эксплуатацию в прошлом году и в настоящее время готовится к учениям в Бохайском море.

Новейший авианосец Китая Shandong покинул верфь для учений, сообщили во вторник местные СМИ., информирует enovosty.com/news.

Авианосец типа «Адмирал Кузнецов» отбуксировали из гавани Далянь в северо-восточной провинции Ляонин и направили его к Бохайскому морю. На палубе были замечены истребители J-15 и вертолет Z-18.

Shandong введен в эксплуатацию 17 декабря прошлого года в городе Санья, порту на южном острове Хайнань, но ещё не готов к бою.

Морские власти в Ляонине в понедельник объявили о запретной зоне для гражданских судов в Бохайском море у побережья округа Летинг в Хэбэйе, которая будет действовать в течение трех недель со вторника в связи с «военными миссиями»

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Считается, что именно здесь Shandong будет проводить учебные занятия по воздушной подготовке.

Первый отечественный авианосец Китая, получивший тогда обозначение Type 001A

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Reuters

Корабль был приписан к Южному морскому флоту ВМС Китая, базирующемуся в Санье, но в основном оставался на северо-востоке, а экипаж находился на корабле в разгар пандемии Covid-19 .

Его первыми учениями в этом году стали 23-дневные учения в Бохайском и Желтом морях в мае и июне.

Его предшественнику, первому китайскому авианосцу Liaoning, потребовалось шесть лет, чтобы достичь полной мощности после поставки в 2012 году.

Отдельные учения НОАК в настоящее время проходят в Желтом и Бохайском морях в рамках продолжающейся серии учений на фоне растущей напряженности в отношениях с США. ВМФ также недавно завершил военно-морские учения в Южном и Восточно-Китайском морях.

В ходе других учений американский самолет-шпион вошел в запретную для полетов зону, что вызвало гнев со стороны Китая.

Военно-морские силы США также провели ряд учений в регионе за последние два месяца, включая учения группы авианосцев, совместные учения с японцами и транзит через Тайваньский пролив. На прошлой неделе Китай выпустил несколько противокорабельных ракет в район Южно-Китайского моря, где были проведены учения американских авианосцев.

Источник: Businessinsider