Financial Times: Джонсон теряет большинство в парламенте накануне голосования по Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон теряет большинство в парламенте накануне голосования по Brexit

В преддверии решающего голосования по Brexit премьер-министр Великобритании Борис Джонсон теряет большинство в парламенте после того, как депутат-консерватор Филипп Ли перешел на сторону либерально-демократических сторонников ЕС, — сообщает Financial Times, информирует enovosty.com/news.

«Это консервативное правительство настойчиво преследует разрушительный Brexit беспринципными способами. Это создает ненужную угрозу для жизни граждан страны и их средств к существованию, а также бесцельно ставит под угрозу целостность Соединенного Королевства», — сказал Филипп Ли.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR

— Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) 3 сентября 2019 г.

