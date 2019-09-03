Associated Press: США и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в области развития 5G

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США и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в области развития технологии 5G

США и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в области развития новой технологии 5G на фоне возрастающей озабоченности относительно китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, — сообщает Джилл Колвин в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Вице-президент Майк Пенс и польский премьер-министр Матеуш Моравецки подписали соглашение во время официальной встречи в Варшаве, где Пенс заменяет президента Дональда Трампа, отказавшегося от поездки в последнюю минуту из-за урагана Дориан. Обе страны обязались поддержать принципы, разработанные спецслужбами по кибербезопасности, с целью противодействия угрозам и обеспечения безопасности мобильных сетей следующего поколения.

Пенс, выступая на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, сказал, что он надеется, что соглашение послужит «жизненно важным примером для остальной Европы при запуске 5G».

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США опасаются, что Китай может использовать технологии Huawei для кибершпионажа. На пресс-конференции Дуду спросили, предоставляли ли США когда-либо Польше доказательства того, что китайцы шпионят с использованием технологии Huawei. Он не упомянул США в своем ответе, но сказал: «Действительно, контрразведка Польши обнаружила деятельность, которая может иметь шпионский характер». На данный момент проводится расследование. Напомним, в январе в Польше был арестован директор по продажам Huawei по подозрению в шпионаже.