Южная Корея провела испытания новейшей баллистической ракеты Hyunmoo-4

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Южная Корея провела испытания баллистической ракеты Hyunmoo-4, дальность полета которой составляет 800 км

Южнокорейское агентство по оборонному развитию провело испытание новейшей баллистической ракеты Hyunmoo-4. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Новая баллистическая ракета Hyunmoo-4 представляет собой ракету c дальностью полета до 800 км и полезной нагрузкой 2000 кг. Разработка Hyunmoo-4 началась в 2017 году, когда администрация Трампа полностью отменила ограничения на полезную нагрузку.

Снятие ограничения на полезную нагрузку открыло дорогу Южной Корее для тестирования Hyunmoo-4. Сообщается, что руководство Агентства по развитию обороны (ADD) наблюдало за запуском в испытательном центре ADD Anheung.

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