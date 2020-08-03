Во Франции назревает «шампанская война», — The Guardian

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Во Франции между фермерами и производителями шампанских вин назревает "шампанская война"

В прошлом году по всему миру было продано чуть менее 300 млн бутылок шампанского, половина из которых была экспортирована в Великобританию, США и Японию. Об этом сообщает The Guardian, информирует enovosty.com/news.

В этом году французские производители планируют продать на 100 млн бутылок меньше. «Мы очень зависимы от экспортных рынков, которые сильно пострадали от Brexit и коронавируса», — сказал фермер Тубарт.

Спад продаж привел к разногласиям между владельцами виноградников и производителями шампанских вин, к числу которых относятся Bollinger, Moët&Chandon и Piper-Heidsieck

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Обычно каждый июль фермеры и производители шампанских вин встречаются, чтобы договориться об объеме собранного винограда. В этом году компании по производству шампанского, которые имеют в своих погребах избыточный запас около 400 млн бутылок, хотят, чтобы фермеры собирали меньше винограда с целью избежать насыщения рынка и снижения цен на шампанское.

Производители вин хотят, чтобы фермеры собирали не более 6000-7000 кг с гектара, в то время как сельхозпроизводители не хотят собирать менее 8500 кг на гектар. Фермер Тубарт настроен оптимистично. Он считает, что компромисс в «шампанской войне» будет найден