Пентагон планирует усилить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, — The Washington Times

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Пентагон разрабатывает новые миссии в Индо-Тихоокеанском регионе

На фоне сокращения Соединенными Штатами Америки численности военных в Европе, Пентагон разрабатывает новые миссии в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Генерал Джеймс Макконвилл сообщил, что Индо-Тихоокеанский регион сейчас «безусловно, является приоритетом». Индо-Тихоокеанский регион продолжает приобретать все большее значение на фоне усиления милитаризации Россией и Китаем.

«Мы прилагаем значительные усилия по модернизации армии США. Это не просто новое оборудование. Это новая доктрина», — сообщил генерал Макконвилл. В Пентагоне сообщили, что места для создания предлагаемой многодоменной целевой группы в Индо-Тихоокеанском регионе все еще выбираются

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«Мы проводим много экспериментов и разрабатываем концепцию. Мы объединяем совместные силы и делаем все возможное, чтобы можно было работать вместе и проводить совместные операции», — сказал генерал Макконвилл.