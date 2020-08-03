Пентагон планирует усилить военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, — The Washington Times
Пентагон разрабатывает новые миссии в Индо-Тихоокеанском регионе
На фоне сокращения Соединенными Штатами Америки численности военных в Европе, Пентагон разрабатывает новые миссии в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.
Генерал Джеймс Макконвилл сообщил, что Индо-Тихоокеанский регион сейчас «безусловно, является приоритетом». Индо-Тихоокеанский регион продолжает приобретать все большее значение на фоне усиления милитаризации Россией и Китаем.
«Мы прилагаем значительные усилия по модернизации армии США. Это не просто новое оборудование. Это новая доктрина», — сообщил генерал Макконвилл. В Пентагоне сообщили, что места для создания предлагаемой многодоменной целевой группы в Индо-Тихоокеанском регионе все еще выбираются
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«Мы проводим много экспериментов и разрабатываем концепцию. Мы объединяем совместные силы и делаем все возможное, чтобы можно было работать вместе и проводить совместные операции», — сказал генерал Макконвилл.