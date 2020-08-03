Мировые акции растут на фоне восстановления промышленности в Китае, — Associated Press

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Мировые акции растут на фоне восстановления промышленности

Мировые акции выросли на фоне восстановления промышленной активности в Китае и Европе. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Настроения на европейском рынке улучшились после того, как отраслевые обзоры PMI показали, что предпринимательская активность увеличилась на фоне ослабления ограничений.

Французский CAC 40 увеличился на 1,1% до 4 836, а немецкий DAX вырос на 2,1% до 12 574. Британский FTSE 100 увеличился на 0,9% до 5 948. Стоимость фьючерсов на Dow Jones выросла на 0,51% и составила 26453,0

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Стоимость фьючерсов на S&P 500 увеличилась на 0,63% и составила 3284,12.

На азиатских торгах японский индекс Nikkei 225 поднялся на 2,2% и составил 22 195,38. Индекс Shanghai Composite увеличился на 1,8% до 3 367,97.