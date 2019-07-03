Во Франции протестующие заблокировали деятельность компании Amazon

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Во Франции активисты-экологи заблокировали здание, в котором располагается компания Amazon, и требуют от правительства запретить открытие новых складов Amazon

Во Франции активисты-экологи приковали себя к воротам и турникетам здания, в котором располагается компания Amazon, обвинив онлайн-компанию в лишении рабочих мест местных компаний и нанесении вреда планете, — сообщают Олег Ситиник и Алекс Турнбул в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Несколько десятков демонстрантов забрались на забор и ворвались в офисы Amazon на северной окраине Парижа, устроив дневную сидячую забастовку во дворе и в прихожей. Сотрудникам было разрешено покинуть здание, но их не пустили обратно.

Организаторы протеста призвали правительство заблокировать открытие новых складов Amazon. Они обвиняют компанию в том, что она лишает рабочих мест местные компании, не платит достаточно налогов и усугубляет изменение климата из-за выбросов, используемых при транспортировке огромного объема товаров.

«Мы обвиняем Amazon в ухудшении ситуации с точки зрения перепроизводства и изменения климата. Из-за огромного импорта электронных товаров и одежды, продаваемых через интернет, увеличиваются выбросы углерода при транспортировке продукции, — сказала Альма Дюфур из организации «Друзья Земли». «Я думаю, что мы достигли того, что можем выиграть культурную борьбу против Amazon во Франции. И это станет примером для других стран», — сказала Альма Дюфур Associated Press.