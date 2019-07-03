В Ираке обнаружили удивительный древний дворец

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Когда иракское водохранилище Мосул высохло, под ним оказались руины древнего города, датируемого бронзовым веком.

Город включал в себя дворец со стенами, сохранившимися до высоты 7 метров; внутри были камеры, которые когда-то были украшенных стенными росписями, информирует enovosty.com/news.

Ученые датировали место под названием Кемунэ временем Империи Миттаний, королевства Ближнего Востока, которое управляло частями Сирии и северной Месопотамии с 15 по 14 век до нашей эры. Только три других места этого периода содержат дворцы Миттани и все они были найдены во внешних пределах империи.

Впервые древний дворец заметили еще в 2010 году, однако тогда уровень воды был достаточно высоким для проведения детальных раскопок. Дворец когда-то стоял с видом на реку с возвышенности на берегу, а наклонная стена террасы поддерживала западную сторону дворца. К северу лежит остальная часть города, согласно археологическим исследованиям, проведенным вокруг руин дворца.

Команда частично раскопала восемь комнат, некоторые из которых были выложены плитами из обожженного кирпича.

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Картины на оштукатуренных стенах дворца сохранили следы ярких оттенков красного и синего. Важные сооружения, построенные империей Миттани, такие как этот дворец, вероятно, обычно украшались красочными фресками, но немногие примеры сохранились до наших дней, что сделало открытие в Кемуне «археологической сенсацией».

Также в комнатах дворца были обнаружены 10 глиняных табличек с надписью клинописью Миттани — одной из самых ранних форм письма, — которую специалисты переводят в Гейдельбергском университете в Германии. Согласно переводу письменности на одной из табличек, сайт, вероятно, был древним городом Захику.