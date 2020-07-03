Урожай под угрозой: в Индии для борьбы с нашествием саранчи подключили вертолеты и беспилотники

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Индия использует беспилотники и вертолеты для распыления инсектицидов, чтобы защитить свои посевы от роев саранчи.

Индия развернула вертолеты и дюжину беспилотников, распыляющих инсектициды, чтобы остановить нашествие пустынной саранчи, которая распространилась в девяти центральных штатах второго по величине в мире производителя риса и пшеницы, информирует enovosty.com/news.

Этот шаг последовал после того, как на выходных рои насекомых вторглись в Гуруграм, город-спутник столицы Нью-Дели, побудив людей критиковать власти за то, что они не отреагировали на вспышку должным образом.

Правительство разместило заказ на пять новых опрыскивателей для установки на вертолеты ВВС Индии, сообщил министр благосостояния сельского хозяйства и фермеров Нарендра Сингх Томар.

Индия, сражаясь с самым страшным за последние десятилетия нашествием пустынной саранчи, взяла на вооружение 12 беспилотников, чтобы отслеживать движение саранчи и распылять инсектициды на рои.

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Министерство гражданской авиации внесло изменения в правила, позволяющие должностным лицам правительства штата использовать беспилотники в ночное время, что, по мнению экспертов, может помочь нейтрализовать саранчу.

Правительство уже использовало спецмашины и пожарные машины для распыления инсектицидов, по крайней мере, в девяти густонаселенных штатах на севере, в центре и на западе страны.

Нашествие саранчи до сих пор не причинило значительного ущерба, поскольку оно припало на межсезонье — разрыв между предыдущим урожаем и следующим посевным сезоном. Но некоторые фермеры жаловались на потерю урожая в нескольких районах пустынного штата Раджастан.

Федеральное правительство заявило, что предоставило финансовую помощь правительству Раджастхана против саранчи.

В заявлении правительства говорится, что представители Индии, Ирана, Пакистана и Афганистана еженедельно проводят переговоры, чтобы попытаться остановить рои саранчи по всему региону.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупредила о новой волне нашествия саранчи, которая прибывает через Индийский океан из Сомали, как раз в то время, когда фермеры выращивают целый ряд летних культур.

Источник: Weforum