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17:53 Сеть возмутило видео выброса канализации в море на известном курорте, - Fox News (ВИДЕО)
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Сеть возмутило видео выброса канализации в море на известном курорте, — Fox News (ВИДЕО)

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Сеть возмутило видео выброса канализации в море на всемирно известном курорте

В сети появилось видео, как на всемирно известном мексиканском пляжном курорте Акапулько на территории отеля в Карибское море выливается поток неочищенных сточных вод. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

В результате инцидента вода на знаменитом курорте приобрела «гнилостный черный цвет». «Море было очень вонючим и вызывало у меня тошноту», — сказал турист.

После того, как видеозапись инцидента стала вирусной, правительство штата Герреро сообщило, что сброс в море сточных вод мог быть связан с прорывом канализации. Государственное природоохранное агентство объявило о начале расследования. Агентство просит, чтобы инцидент рассматривался как федеральное преступление

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Выброс в море неочищенных сточных вод уже давно является источником жалоб местных жителей и туристов. 1 июля стало известно о еще одном подобном инциденте в другом прибрежном отеле.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 304

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