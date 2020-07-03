«Дни угля в Германии сочтены»: в стране приняли судьбоносное решение

Главная » Последние новости » Новости мира » "Дни угля в Германии сочтены": в стране приняли судьбоносное решение "Дни угля в Германии сочтены": в стране приняли судьбоносное решение

Закрыть Отправить

Немецкие законодатели утвердили план по постепенному отказу страны от добычи угля и производства атомной электроэнергии

Германия стала первой страной, которая отказалась от угля и атомной энергии. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Немецкие законодатели утвердили план по постепенному отказу страны от добычи угля и производства атомной электроэнергии, который экологические группы считают недостаточно амбициозным, а маркетологи критикуют его как бесполезную трату денег налогоплательщиков

Одобренные обеими палатами парламента законопроекты предусматривают остановку последней электростанции, работающей на угле, до 2038 года и выделение около 40 миллиардов евро (45 миллиардов долларов) на помощь пострадавшим регионам для преодоления переходного периода.

Читайте: Пожар в зоне отчуждения ЧАЭС виден из космоса, - NASA (ФОТО)

«Дни угля в Германии сочтены. Германия является первой промышленно развитой страной, которая оставляет позади как ядерную энергию, так и уголь», — сказала министр окружающей среды Свенья Шульце.

Greenpeace и другие экологические группы остались недовольны решением законодателей и организовали протесты против принятого решения. Они утверждают, что правительственная «дорожная карта» не позволит сократить выбросы парниковых газов в Германии достаточно быстро, чтобы достичь целей, поставленных в Парижском климатическом соглашении.