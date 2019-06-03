Во Франции бастуют рабочие фабрики по производству шоколадного крема «Nutella»

Главная » Последние новости » Новости мира » Во Франции бастуют рабочие фабрики по производству шоколадного крема "Nutella" Во Франции бастуют рабочие фабрики по производству шоколадного крема "Nutella"

Закрыть Отправить

Рабочие фабрики по производству шоколадного крема «Nutella» объявили забастовку с требованием повышения зарплаты

Во Франции рабочие фабрики по производству банок шоколадного крема Nutella объявили забастовку. Компания не работает уже около недели. Об этом сообщают французские профсоюзы, информирует enovosty.com/news.

В сообщении говорится, что фабрика, производящая четверть продукции Nutella в мире, остановила работу и не производит никакой продукции уже около недели из-за забастовки рабочих, которые требуют повышения зарплаты.

В забастовке принимают участие 160 рабочих компании, производящей около 600 тыс. банок шоколадного крема Nutella в сутки. Протестующие требуют повышения оклада на 4,5% и бонус в размере 900 евро.

Читайте: Рекордная скидка закончилась грандиозной потасовкой (ВИДЕО)