Reuters: В столице Индии планируют запустить бесплатный общественный транспорт для женщин
Главный министр Индии Арвинда Кейривал сообщил, что общественный транспорт считается самым безопасным местом для женщин, и, учитывая это, правительство решило, что … все автобусы и метро должны быть для женщин бесплатными
В столице Индии планируется создать государственную сеть автобусов и метро, предоставляющих бесплатные транспортные услуги для женщин-пассажиров, надеясь, что более широкое использование общественного транспорта женщинами улучшит их безопасность в стране, омраченной большим количеством преступлений против женщин, — сообщает Девджот Гхошаль в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.
«Общественный транспорт считается самым безопасным местом для женщин, и, учитывая это, правительство решило, что … все автобусы и метро должны быть бесплатными для женщин», — сказал главный министр Индии Арвинда Кейривал.
В Дели зарегистрировано около 26 миллионов человек и почти половина из них — женщины. Однако, в то же время, в Дели зафиксирован самый высокий уровень преступлений против женщин в Индии. Преступления против женщин стали серьезной политической проблемой в Дели с 2012 года. когда в результате группового изнасилования 23-летней девушки тысячи людей вышли на улицы города в знак протеста.
В социальных сетях многие женщины раскритиковали план Кейривала, призывая его к повышению безопасности вместо бесплатных поездок. «Извините, сэр, мы хотим безопасного и надежного путешествия, а не «халявы»», — написала пользовательница Twitter Шрути Ватс.
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