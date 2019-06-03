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Reuters: В столице Индии планируют запустить бесплатный общественный транспорт для женщин

Главная » Последние новости » Новости мира » Reuters: В столице Индии планируют запустить бесплатный общественный транспорт для женщин
 
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Главный министр Индии Арвинда Кейривал сообщил, что общественный транспорт считается самым безопасным местом для женщин, и, учитывая это, правительство решило, что … все автобусы и метро должны быть для женщин бесплатными

В столице Индии планируется создать государственную сеть автобусов и метро, предоставляющих бесплатные транспортные услуги для женщин-пассажиров, надеясь, что более широкое использование общественного транспорта женщинами улучшит их безопасность в стране, омраченной большим количеством преступлений против женщин, — сообщает Девджот Гхошаль в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

«Общественный транспорт считается самым безопасным местом для женщин, и, учитывая это, правительство решило, что … все автобусы и метро должны быть бесплатными для женщин», — сказал главный министр Индии Арвинда Кейривал.

В Дели зарегистрировано около 26 миллионов человек и почти половина из них — женщины. Однако, в то же время, в Дели зафиксирован самый высокий уровень преступлений против женщин в Индии. Преступления против женщин стали серьезной политической проблемой в Дели с 2012 года. когда в результате группового изнасилования 23-летней девушки тысячи людей вышли на улицы города в знак протеста.

В социальных сетях многие женщины раскритиковали план Кейривала, призывая его к повышению безопасности вместо бесплатных поездок. «Извините, сэр, мы хотим безопасного и надежного путешествия, а не «халявы»», — написала пользовательница Twitter Шрути Ватс.

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Автор: Оксана Ельченко
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