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«Мир следит за бойней»: Трамп сделал грозное предупреждение России

Главная » Последние новости » Новости мира » "Мир следит за бойней": Трамп сделал грозное предупреждение России
 
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Американский лидер в Twitter обратился с руководству России

Американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter обратился к России, Сирии и Ирану с требованием остановить бомбардировку сирийской провинции Идлиб. Глава Белого дома написал о том, что до него дошли слухи, что эти страны уничтожают всех «без разбора», от чего страдает мирное население провинции. В грозном сообщении Трамп написал о том, что весь мир наблюдает за бойней и не понимает её цели. «Остановитесь» — призвал Россию, Иран и Сирию Дональд Трамп, информирует enovosty.com/news.

Отметим, ранее стало известно о том, что, провалив переговоры с Турцией, РФ начала бомбардировки, в результате которых под огнем оказались жилые кварталы в Сирии. По данным Reuters, в результате бомбардироваки погибло 48 людей. Ранее в мае воздушно-космические силы РФ также штурмовали Кобани в Сирии.

Также, сообщалось о том, что в РФ пытаются тщательно скрывать реальное количество погибших в Сирии российских военных.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 1595

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