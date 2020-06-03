Фото дня: фанера вместо стекла в магазинах и офисах Нью-Йорка

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Протесты в США охватили около 140 американских городов. Протест против произвола полиции перерос в массовые беспорядки. Манифестанты в Нью-Йорке разбили сотни витрин магазинов, офисов, аптек и банков.

Напомним, протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда продолжаются в США уже целую неделю. Комендантский час ввели как минимум в 40 американских городах. Полиция задержала более 4000 человек, информирует enovosty.com/news.

В Нью-Йорке акция закончилась беспорядками и мародерством. Шествие, стартовавшее в одном из кварталов Бруклина, поначалу носило мирный характер.

Многие ньюйоркцы шли с поднятыми вверх руками в знак призыва к полиции не проявлять жестокость. «Перестаньте стрелять», — скандировали они, обращаясь к стражам порядка. «Нет справедливости — нет мира», «Я не могу дышать» и «Это наши улицы», «Жизни черных имеют значение» — такими были самые распространенные лозунги.

Однако ближе к ночи часть демонстрантов повернула на Манхэттен, где стала громить дорогие магазины. Манифестанты стали бить витрины, поджигать авто. Отмечены также факты мародерства.

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Как сообщали американские СМИ, во время протестных акций была задержана дочь мэра Нью-Йорка Билла де Блазио 25-летняя Чиара

На следующий день после волнений в Нью-Йорке коммунальные службы были вынуждены закрывать огромные разбитые окна и витрины фанерой.

Фоторепортаж из Нью-Йорка: