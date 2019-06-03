Associated Press: Мировые фондовые рынки на грани коллапса из-за торговой войны между США и Китаем

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Фото недели

Исторические фотографии в цвете

Все фото »

Новости мира

03.06.2019 г.
18:52Во Франции бастуют рабочие фабрики по производству шоколадного крема "Nutella"
18:32Associated Press: Мировые фондовые рынки на грани коллапса из-за торговой войны между США и Китаем
18:15В РФ взорвался завод, производящий взрывчатые вещества, - Аnti-colorados
17:38Reuters: В столице Индии планируют запустить бесплатный общественный транспорт для женщин
15:08Кризис в России добрался и до "Аэрофлота", - Злой Одессит
14:37В Судане спецназ открыл огонь по мирным демонстрантам
13:55"Казненный" северокорейский чиновник внезапно появился на публике
Все новости мира

Аналитика

03.06.2019

Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге

Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Зеленский вернул в Минские переговоры Кучму, Трамп отправился в турне в Европу, а опрос показал, кто возможно проходит в Верховную Раду Украины, - такими ...
03.06.2019

Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!

Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Результаты выборов в Европарламент оказались далеко не такими, как их прогнозировали. Как и все в Европе, электоральные итоги оказались более мягкими ...
31.05.2019

Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО

Итоги дня: Прыжок зеленого, чистка в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Зеленский утвердил новый состав СНБО, в обменниках резко подскочил курс доллара, а в Украину приехала сменщица посла США, - такими были главные новости ...

Последние новости

03.06.2019 г.
22:30 Ученые научились создавать электричество из снега
22:00 На Плутоне заметили ледяной извергающийся вулкан
21:20 Эксперты объяснили нашествие бабочек в Украине
20:58 На Донбассе оккупанты из минометов и ПТРК обстреливают позиции украинских военных
20:40 На новых станциях метро в Украине будут строить туалеты
20:21 Егор Киян рассказал о возможных последствиях объявления Украиной дефолта
20:00 Ученые доказали, что замороженные фрукты могут быть полезнее свежих
19:57 В столичном метро отказываются от жетонов и будут переходить на электронный билет
19:30 На Херсонщине девушка погибла от удара молнии
19:12 Цены на нефть падают из-за паники на фондовых рынках
18:52 Во Франции бастуют рабочие фабрики по производству шоколадного крема "Nutella"
18:32 Associated Press: Мировые фондовые рынки на грани коллапса из-за торговой войны между США и Китаем
18:15 В РФ взорвался завод, производящий взрывчатые вещества, - Аnti-colorados
17:56 Евросоюз планирует продлить санкции по Крыму и Севастополю: что известно
17:38 Reuters: В столице Индии планируют запустить бесплатный общественный транспорт для женщин
17:13 Ученые создали новый генно-модифицированный организм для борьбы с малярией
16:52 Зеленский дал задание СБУ преодолеть коррупцию в стране, - Баканов (ВИДЕО)
16:34 В Украине минимальная зарплата за три года выросла на 200 %
16:24 США подготовили сокрушительный удар по России: что грядет
15:47 Свободный рынок электроэнергии угрожает Коломойскому миллиардными потерями, – Мустафа Найем
15:44 В Нацбанке сообщают, что Украина может рассчитывать на новую программу с МВФ уже этой осенью
15:21 В СБУ призвали журналистов-расследователей делиться информацией о преступлениях
15:08 Кризис в России добрался и до "Аэрофлота", - Злой Одессит
15:05 В Украине прогнозируют самое аномальное лето за несколько десятков лет
14:45 Медики составили список продуктов, которые вызывают кариес
14:37 В Судане спецназ открыл огонь по мирным демонстрантам
14:29 Реформа образования в Украине: язык, новая программа, повышение зарплат учителям
14:21 "Не учли, что по мосту пройдут уроды!": Автор «моста Кличко» объяснил причину поломок своего проекта
14:14 Компания Boeing обнаружила бракованные детали в трех сотнях своих самолетов
13:55 "Казненный" северокорейский чиновник внезапно появился на публике
13:52 Huawei сокращает объёмы поставок своих смартфонов
13:42 Стало известно, с кем на выборы пойдет Ярош
13:33 Вакарчук назвал два условия для окончания войны на Донбассе
13:31 Медики рассказали, чем может быть опасен кефир
13:29 Названы основные причины болезней сердца у молодых людей
13:25 Крупнейший автобусный лоукостер из Европы заходит в Украину
13:20 Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что «Патриархат Киевский» никогда не существовал
13:08 Цены на клубнику в Украине "стали настоящим шоком"
12:54 Под Киевом патрульные сбили на «зебре» ребенка (ВИДЕО)
12:49 Стало известно, сколько нужно отдыхать человеку для нормальной жизни
12:40 Представлен первый прототип летательного аппарата на водородном топливе (ВИДЕО)
12:31 Коломойский стремится получить рычаги давления на всех участников энергорынка, - Кушнирук
12:29 В Раду проходят четыре партии. Появились интересные результаты опроса
12:09 Секретный козырь Китая: Пекин может выиграть холодную технологическую войну против США
12:03 ВМС США готовят первые испытания электромагнитной рельсовой пушки на борту военного корабля
11:45 Назвали ключевой фактор успеха в жизни
11:44 Зеленский продолжает "чистить" СБУ
11:33 Украинских фермеров ждут перемены
11:01 В Финляндии подросткам запретили вступать в брак
10:49 Путин готовит новый удар: В НБУ обратились к СНБО
10:32 Израиль нанес ракетный удар по Сирии
10:26 Ответ Украины: Есть два способа слезть с российской "нефтяной иглы"
10:20 Стало известно, когда Саакашвили вернется в Грузию
10:16 На Киевщине раненому ребенку медики не смогли достать пулю из головы
09:52 Слишком высокая цена: В Еврокомиссии предостерегают Украину не думать о дефолте
09:43 Сегодня вступят в силу изменения в правописании
09:34 Суд ООН в Гааге: В Украине обещают разбить аргументы России по иску Украины
09:19 "Мир следит за бойней": Трамп сделал грозное предупреждение России
09:14 В Украине взлетят цены на газ
09:04 Вода была, овощи дешевые: В оккупированном Крыму начали ностальгировать по Украине (СКРИН)
Все новости »

Associated Press: Мировые фондовые рынки на грани коллапса из-за торговой войны между США и Китаем

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Мировые фондовые рынки на грани коллапса из-за торговой войны между США и Китаем
 
Печать Отправить на почту

 

 

Мировые фондовые рыки на грани коллапса из-за торговой войны между США и Китаем

Из-за торговой войны между США и Китаем основные индексы мировых фондовых рынков стремительно падают. Опросы производителей показали, что деловая активность и уверенность товаропроизводителей сильно снижается, — сообщает Элейн Куртенбах в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Немецкий индекс DAX упал на 0,3% до 11 695, а индекс CAC 40 во Франции снизился на 0,2%, до 5 195. Индекс FTSE 100 в Британии подешевел на 0,3% до 7,137. А показатель будущих контрактов Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизился на 0,2%.

Associated Press: Мировые фондовые рынки на грани коллапса из-за торговой войны между США и Китаем

Китайский Shanghai Composite потерял 0,3% и составил 2890,08, в то время как Hang Seng в Гонконге практически не изменился и составил 26 893,86. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,9% до 20 410,88, а S&P ASX 200 в Австралии упал на 1,2% до 6 320,50.

Читайте: СБУ разоблачила реализацию фиктивных ценных бумаг Tesla

Associated Press: Мировые фондовые рынки на грани коллапса из-за торговой войны между США и Китаем

США повысили тарифы на китайские экспортные товары, а Пекин, последовав их примеру, также повысил свои импортные пошлины, закрывая перспективы для инвесторов и ужесточая импорт товаров. «Торговые конфликты являются катализатором реальной проблемы: замедление глобального роста ведет к стагфляции и рецессии», — сказал аналитик Крис Уэстон финансовой компании Pepperstone.

На встрече в Сингапуре министр обороны Китая предупредил, что его вооруженные силы «решительно примут меры» для защиты претензий Пекина в отношении спорных территорий Южно-Китайского моря. Все эти разговоры заставляют инвесторов бежать в «традиционные убежища», что сильно влияет на некоторые национальные валюты азиатских стран.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 387

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Стало известно, с кем на выборы пойдет Ярош
Вакарчук назвал два условия для окончания войны на Донбассе
В Раду проходят четыре партии. Появились интересные результаты опроса
Стало известно, с кем на выборы пойдет ЯрошВакарчук назвал два условия для окончания войны на ДонбассеВ Раду проходят четыре партии. Появились интересные результаты опроса
Все Выборы

Аналитика

Итоги дня: Новое правописание, непростое время Трампа и суд Украины против России в Гааге
Выборы в Европарламент: «правого потопа» не случилось, но многих основательно «залило»!
Итоги дня: Прыжок "зеленого", "чистка" в руководстве СБУ и новый состав СНБО
Итоги дня: Катастрофа вертолета ВСУ, недоотставка Гройсмана и "развязанные руки" НАБУ
Анбандлинг «Нафтогаза»: как поделить и себя не обделить?
Итоги дня: Военная рука помощи от США, звездная Рада и шаурма Зеленского
Зе против Пу. Попытка прогноза и вопросы без ответов
Компания EOS Макса Полякова создаст первую цифровую карту Антарктиды на основе космических данных
Итоги дня: Друзья Украины в Европарламенте, шанс на свободу моряков и закалка "Нептуна"
Экономические вызовы для новой президентской администрации
Все статьи


Читайте также

Цены на нефть падают из-за паники на фондовых рынках
 В банковском секторе наблюдается уменьшение доли неработающих кредитов, - Виталий Шапран
«Укрзализныця» повысила тарифы на грузовые перевозки исходя из рыночной необходимости, - Игорь Чаленко
 Печатный станок в РФ неумолкая печатает "светлое" будущее экономики, - Злой Одессит
Получение кредита от DeutscheBank позволит Украине увеличить финансирование бюджета, - Виталий Шапран
 СБУ разоблачила реализацию фиктивных ценных бумаг Tesla
Ситуации со скачками цен и падением валюты в стране больше не будет, - Гройсман
 Информация про собственников акций стала доступна онлайн

Армия

Бронетранспортер БТР-3У
Беспилотный летательный аппарат М-7 «Небесный патруль»
Ракета класса «воздух-воздух» Р-27
Боевой модуль «Десна»
Вся армия    >>

Персоны

Анатолий
ГРИЦЕНКО
Геннадий
ТИМЧЕНКО
Валерий
ХОРОШКОВСКИЙ
Николай
КАТЕРИНЧУК
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Вселенский Патриарх Варфоломей заявил, что «Патриархат Киевский» никогда не существовал (3932)

Новый козырь: Зачем Россия рассекретила пакт "Молотова-Рибентропа" (3647)

"Мир следит за бойней": Трамп сделал грозное предупреждение России (2870)

Путин готовит новый удар: В НБУ обратились к СНБО (2466)

В Раду проходят четыре партии. Появились интересные результаты опроса (2360)

США подготовили сокрушительный удар по России: что грядет (2171)

В Украине прогнозируют самое аномальное лето за несколько десятков лет (2105)

ВМС США готовят первые испытания электромагнитной рельсовой пушки на борту военного корабля (1905)

Европе ставят ультиматум: или изменение оборонной политики, или сам на сам с Путиным (1627)

Вода была, овощи дешевые: В оккупированном Крыму начали ностальгировать по Украине (СКРИН) (1496)


Публикации

Как изменения в миграционной программе Кипра повлияют на инвесторов: мнения экспертов

Как интернет-площадки защищают покупателей и продавцов друг от друга

Новости компаний

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника

Наручные часы Balmain от магазина Злато




Зе против Пу


Нужна помощь

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 