Associated Press: Мировые фондовые рынки на грани коллапса из-за торговой войны между США и Китаем

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Мировые фондовые рыки на грани коллапса из-за торговой войны между США и Китаем

Из-за торговой войны между США и Китаем основные индексы мировых фондовых рынков стремительно падают. Опросы производителей показали, что деловая активность и уверенность товаропроизводителей сильно снижается, — сообщает Элейн Куртенбах в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Немецкий индекс DAX упал на 0,3% до 11 695, а индекс CAC 40 во Франции снизился на 0,2%, до 5 195. Индекс FTSE 100 в Британии подешевел на 0,3% до 7,137. А показатель будущих контрактов Dow Jones Industrial Average и S&P 500 снизился на 0,2%.

Китайский Shanghai Composite потерял 0,3% и составил 2890,08, в то время как Hang Seng в Гонконге практически не изменился и составил 26 893,86. Японский индекс Nikkei 225 потерял 0,9% до 20 410,88, а S&P ASX 200 в Австралии упал на 1,2% до 6 320,50.

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США повысили тарифы на китайские экспортные товары, а Пекин, последовав их примеру, также повысил свои импортные пошлины, закрывая перспективы для инвесторов и ужесточая импорт товаров. «Торговые конфликты являются катализатором реальной проблемы: замедление глобального роста ведет к стагфляции и рецессии», — сказал аналитик Крис Уэстон финансовой компании Pepperstone.

На встрече в Сингапуре министр обороны Китая предупредил, что его вооруженные силы «решительно примут меры» для защиты претензий Пекина в отношении спорных территорий Южно-Китайского моря. Все эти разговоры заставляют инвесторов бежать в «традиционные убежища», что сильно влияет на некоторые национальные валюты азиатских стран.