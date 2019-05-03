The Associated Press: Ассанж готовится к долгой юридической борьбе

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Джулиан Ассанж во время заседания лондонского суда заявил, что он не будет оказываться от материалов WikiLeaks, получивших множество наград и защитивших множество людей. Также Ассанж сообщил, что он не хочет экстрадиции в США, что знаменует собой начало жесткой юридической битвы

Джулиан Ассанж во время заседания лондонского суда заявил, что будет бороться с попытками экстрадиции его в Соединенные Штаты Америки по обвинению в сговоре с целью взлома компьютера Пентагона, и утверждал, что его работа в качестве основателя WikiLeaks принесла пользу общественности, — сообщает Джилл Лоулесс и Грегори Катц в издании The Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Выступая по видеосвязи из тюрьмы Бельмарш, Ассанж сказал: «Я не хочу отказываться от материалов WikiLeaks, которые получили множество наград и защитили множество людей». Его официальный отказ от экстрадиции знаменует собой начало жесткой юридической битвы. Ассанж, одетый в джинсы и спортивную куртку, выглядел спокойным во время короткого слушания в лондонском Вестминстерском мировом суде. Некоторые из его сторонников, которые не могли присутствовать в маленьком зале суда, скандировали лозунги в поддержку Ассанжа из близлежащих помещений.

Судья Майкл Сноу сказал, что, вероятно, пройдет «много месяцев», прежде чем будет проведено полное слушание по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Судья назначил процессуальное слушание на 30 мая, а основное слушание должно состояться 12 июня после того, как только адвокаты Ассанжа получат и изучат полный запрос США о выдаче.

Эксперты по правовым вопросам прогнозируют, что, скорее всего, потребуется около 18 месяцев или больше, чтобы урегулировать дело, и каждая из сторон сможет подать несколько апелляций по вынесенным решениям. Обвинение США в отношении Ассанжа влечет за собой максимальное пятилетнее тюремное заключение, но Ассанж обеспокоен тем, что США могут предъявить более серьезные обвинения против него.

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«Борьба только началась. Это будет долгий и тяжелый путь», — сказала главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон, утверждая, что Ассанж содержится в «ужасных» условиях в тюрьме Белмарш. Она сказал, что Ассанж находится в камере 23 часа в сутки в “одиночном заключении».

Перед слушанием в четверг возле здания суда Лондона собралось несколько десятков сторонников WikiLeaks с плакатами с надписями «Free Assange» и «No extradition».

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