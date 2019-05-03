«Полярный шелковый путь»: Китай усиливает влияние в арктическом регионе

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Китай планирует создать «Полярный шелковый путь», пролегающий через Северную Атлантику и Северный полярный круг, а сам, как «арктическое государство», будет иметь доступ к природным ресурсам и морским коммуникациям арктического региона

Представители Министерства обороны США в годовом отчете сообщили, что Китай планирует создать «Полярный шелковый путь», пролегающий через Северную Атлантику и Северный полярный круг, — сообщает Карло Муньос в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Пекин не скрывает, что использует свое усиливающиеся экономическое и военное влияние для расширения своего влияния по всему миру от Южно-Китайского моря до растущего присутствия в Африке, Южной Азии и в других местах.

Представители Министерства обороны США в годовом отчете, опубликованном в четверг, заявляют, что Пекин готовит новые планы по утверждению своей власти в Арктике и создает почву для дальнейшей дестабилизации обстановки в регионе. По словам представителей Пентагона, с прошлого года Китай начал перемещать несколько ледоколов в арктический регион, одновременно создав ряд новых исследовательских станций, управляемых в Норвегии, Исландии и других стратегически важных местах на севере Северной Атлантики.

Представители министерства обороны США говорят, что эти действия являются частью более широкой арктической стратегии, обнародованной Китаем в январе прошлого года. В отчете утверждается, что Пекин «продвигает идею создания «Полярного шелкового пути», а Китай, как «арктическое государство», будет иметь доступ к природным ресурсам и морским коммуникациям, поскольку изменение климата открывают регион для развития и судоходства.

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Пекин уже направил ряд военных кораблей для работы в суровых условиях арктического региона. По словам официальных лиц Пентагона, китайское ледокольное судно «Сюэлонг» провело девять операций на Северном полярном круге и вокруг него. Новый класс китайского ледокола Xuelong-2 планируется выпустить в сентябре этого года. Обозначенные как «исследовательские суда», оба варианта ледокола были созданы для того, чтобы поломать почти пять футов твердого льда.

Аналитики Пентагона говорят, что Китай разрабатывает новый класс «ледовых патрульных катеров». Американские союзники в регионе уже высказывают свою озабоченность по поводу расширения влияния Китая в водах Арктики и Северной Атлантики. Дания публично опротестовала предложение Пекина по созданию исследовательского центра в Гренландии. Другие страны Северной Европы также активно борются с экспансией Китая.