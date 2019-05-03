Джереми Хант: Российские телеканалы являются «оружием дезинформации»

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант сообщил, что российские телеканалы, в частности Russia Today, являются «оружием дезинформации»

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в своей речи, посвященной Всемирному дню свободы прессы, сообщил, что он считает российский правительственный телеканал RT «оружием дезинформации», — сообщает Патрик Винтур и Джим Вотерсон в издании The Guardian, информирует enovosty.com/news.

«После того, как российское государство провело химическую атаку в британском городе Солсбери, для объяснения данного инцидента Кремль подготовил более 40 отдельных историй. Интересно, что он скажет на этот раз в Аддис-Абебе», — сказал Хант в своей речи.

«Их дезинформационное оружие пыталось продемонстрировать всему миру российскую версию инцидента. Лучшая защитой от тех, кто сознательно сеет ложь, являются независимые, заслуживающие доверия новостные агентства», — отметил Хант. Напомним, в конце прошлого года телеканал RT, известный как Russia Today, был признан виновным в семи нарушениях британского радиовещательного кодекса в отношении информации, переданной после отравления Скрипалей в Солсбери.

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Джереми Хант сделал поддержку независимых СМИ одной из главных задач своей политической деятельности на посту министра иностранных дел и планирует провести конференцию на уровне министров по этому вопросу в Лондоне в конце 2019 года. В качестве своего специального посланника Джереми Хант планирует пригласить известную правозащитницу Амаль Клуни.