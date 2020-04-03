Весь мир на карантине: ТОП-10 фото домашних любимцев (ФОТО)
Не только люди страдают от вынужденной изоляции. Братья наши меньшие также не в восторге от того, что им пришлось изменить свой привычный образ жизни.
Кошка в доме в лагере беженцев Аль-Фариат во время приказа об изоляции на Западном берегу 31 марта 2020 года, информирует enovosty.com/news.
Женщина выгуливает собаку во время комендантского часа в Белграде, Сербия, 23 марта 2020 года.
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Черная домашняя кошка смотрит на кота, сидящего за окном, в деревне Блекорт, Франция, 29 марта 2020 года.
Мужчина катается на скейтборде с собаками на Принцес-стрит в Эдинбурге, Великобритания, 31 марта 2020 года.
Собака в защитной маске замечена со своим владельцем в авторикше в Ченнае, Индия, 30 марта 2020 года.
Женщина гуляет со своей собакой по пустынному проспекту Пасео де ла Кастеллана в Мадриде, Испания, 28 марта 2020 года.
Кошка на балконе во время общенационального раунда аплодисментов медработникам в Буэнос-Айресе, Аргентина, 29 марта 2020 года.
Мужчина в защитной маске выгуливает собаку в Бари, Италия, 31 марта 2020 года.
Кошка лежит на окне возле театра в Обераммергау, Германия, 19 марта 2020 года.
Люди гуляют со своей собакой по пляжу в Кабо Сан Лукас, Мексика, 1 апреля 2020 года.
Собака смотрит в окно квартиры в Вашингтоне, 17 марта 2020 года.
Анна Эдит Слепицка, которая должна оставаться дома, сидит рядом со своей собакой Нео, Бельгия, 31 марта 2020 года.
Источник: Reuters