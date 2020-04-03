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Весь мир на карантине: ТОП-10 фото домашних любимцев (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Весь мир на карантине: ТОП-10 фото домашних любимцев (ФОТО)
 
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Не только люди страдают от вынужденной изоляции. Братья наши меньшие также не в восторге от того, что им пришлось изменить свой привычный образ жизни.

Кошка в доме в лагере беженцев Аль-Фариат во время приказа об изоляции на Западном берегу 31 марта 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Кошка замечена в доме в лагере беженцев Аль-Фариат во время приказа о домашнем заключении на оккупированном Израилем Западном берегу 31 марта 2020 года. REUTERS / Raneen Sawafta

Женщина выгуливает собаку во время комендантского часа в Белграде, Сербия, 23 марта 2020 года.

Женщина выгуливает собаку во время комендантского часа в Белграде, Сербия, 23 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Марко Джурица

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Черная домашняя кошка смотрит на кота, сидящего за окном, в деревне Блекорт, Франция, 29 марта 2020 года.

Черная домашняя кошка смотрит на кота, сидящего за окном, в деревне Блекорт, Франция, 29 марта 2020 года. REUTERS / Pascal Rossignol

Мужчина катается на скейтборде с собаками на Принцес-стрит в Эдинбурге, Великобритания, 31 марта 2020 года.

Мужчина катается на скейтборде с собаками на Принцес-стрит в Эдинбурге, Великобритания, 31 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Рассел Чейн

Собака в защитной маске замечена со своим владельцем в авторикше в Ченнае, Индия, 30 марта 2020 года.

Собака в защитной маске замечена с ее владельцем в ауторикше в Ченнае, Индия, 30 марта 2020 года. REUTERS / P. Ravikumar

Женщина гуляет со своей собакой по пустынному проспекту Пасео де ла Кастеллана в Мадриде, Испания, 28 марта 2020 года.

Женщина гуляет со своей собакой по пустынному проспекту Пасео де ла Кастеллана в Мадриде, Испания, 28 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Сусана Вера

Кошка на балконе во время общенационального раунда аплодисментов медработникам в Буэнос-Айресе, Аргентина, 29 марта 2020 года.

Кошка замечена на балконе во время общенационального раунда аплодисментов медработникам в Буэнос-Айресе, Аргентина, 29 марта 2020 года. REUTERS / Agustin Marcarian

Мужчина в защитной маске выгуливает собаку в Бари, Италия, 31 марта 2020 года.

Мужчина в защитной маске выгуливает собаку в Бари, Италия, 31 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Алессандро Гарофало

Кошка лежит на окне возле театра в Обераммергау, Германия, 19 марта 2020 года.

Кошка лежит в окне возле театра в Обераммергау, Германия, 19 марта 2020 года. Баварская пьеса «Страсти», проходившая каждые десять лет с 1630-х годов, когда жители деревни благодарили Бога за конец чумы, была отложена на два года из-за распространения коронавируса. REUTERS / Андреас Геберт

Люди гуляют со своей собакой по пляжу в Кабо Сан Лукас, Мексика, 1 апреля 2020 года.

Люди гуляют со своей собакой по пляжному курорту в Кабо Сан Лукас, Мексика, 1 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Monserrat Zavala

Собака смотрит в окно квартиры в Вашингтоне, 17 марта 2020 года.

Собака смотрит в окно квартиры в Вашингтоне, 17 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Карлос Баррия

Анна Эдит Слепицка, которая должна оставаться дома, сидит рядом со своей собакой Нео, Бельгия, 31 марта 2020 года.

Анна Эдит Слепицка, которая должна оставаться дома, сидит рядом со своей собакой Нео, махая медсестре, которая навещает ее у себя дома в Брюсселе, Бельгия, 31 марта 2020 года. РЕЙТЕР / Ив Герман

Источник: Reuters


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
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