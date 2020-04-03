В США основные фондовые индексы опять снижаются

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В США основные фондовые индексы опять снижаются. В частности, индекс Dow Jones снизился на 2,12%, а индекс S&P уменьшился на 2,10%,

В США фьючерсы на основные фондовые индексы упали на фоне ожидания инвесторами новых данных о последствиях распространения COVID-19, чтобы оценить степень влияния COVID-19 на экономику страны, информирует enovosty.com/news.

Значение Индекса деловой активности в непроизводственном секторе от ISM упало с 57,3 до 44. Если значение индекса менее 50, то это говорит о значительном сокращении деловой активности предприятий в секторе услуг, на долю которых в США приходится более 60% всей экономической активности

Индекс Dow Jones снизился на 453,42 пункта или 2,12% и составил 20 960,02.

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Индекс S&P 500 упал на 52,97 пунктов или 2,10% и составил 2 473,93.

Индекс Nasdaq 100 уменьшился на 154,86 пунктов или 2,03% и составил 7 480,80.

Ранее сообщалось, что на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19 продажи новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в США в марте рухнули на 27% по сравнению с февралём и на 39% по сравнению с мартом 2019-го.