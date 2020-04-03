В НАТО сообщили о высоком уровне боевой готовности на фоне усиления военной активности РФ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что возможности НАТО в области обороны и безопасности не уменьшились после быстро распространяющегося COVID-19, который поразил все страны альянса. Об этом сообщает Лорен Майер в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Столтенберг отметил, что в некоторые военные учения были внесены коррективы. Однако это не подрывает оперативную готовность альянса, несмотря на усиление военной активности России вблизи границ НАТО и «значительное» присутствие России в Северном море.

«НАТО должен продолжать патрулировать небо, присутствовать на суше, а также в воздухе и на море… поэтому наша оперативная готовность поддерживается… Когда мы вместе, наш ответ более эффективен», — сказал он.

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«Основная задача НАТО — обеспечить безопасность и оборону почти одного миллиарда человек, поэтому наша основная задача — не допустить, чтобы кризис в области здравоохранения стал кризисом безопасности», — сказал Столтенберг.