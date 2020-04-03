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Попытка России добиться снятия санкций под шумок борьбы с COVID-19 провалилась

Главная » Последние новости » Новости мира » Попытка России добиться снятия санкций под шумок борьбы с COVID-19 провалилась
 
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Генеральная ассамблея ООН отклонила попытку России снять санкции, не поддержав российский вариант документа, поскольку там содержались скрытые возможности для аннулирования односторонних санкций против РФ.

Попытка России добиться снятия санкций под шумок борьбы с COVID-19 провалилась

Вместо этого Генассамблея ООН одобрила резолюцию под названием «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием». Документ принят в результате консенсуса большинства стран и призывает все страны обьединить усилия в борьбе с COVID-19.

В связи с настойчивой попыткой России провести свой вариант резолюции, Украина нарушила молчание и заблокировала проект документа, на котором настаивала российская сторона.

Россия, в свою очередь, аргументировала необходимость принятия их варианта документа, необходимостью доступа к продуктам питания, а также медикаментам в связи с пандемией, назвав страны, которые их не поддержали, «группой апологетов санкционной политики» и обвинив их а том, что теперь дать коллективный ответ на вызов пандемии будет сложнее.

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Экономические новости telegramАвтор: Елена Каденко
Посещений: 380

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