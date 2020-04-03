Попытка России добиться снятия санкций под шумок борьбы с COVID-19 провалилась

Главная » Последние новости » Новости мира » Попытка России добиться снятия санкций под шумок борьбы с COVID-19 провалилась Попытка России добиться снятия санкций под шумок борьбы с COVID-19 провалилась

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Вместо этого Генассамблея ООН одобрила резолюцию под названием «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием». Документ принят в результате консенсуса большинства стран и призывает все страны обьединить усилия в борьбе с COVID-19.

В связи с настойчивой попыткой России провести свой вариант резолюции, Украина нарушила молчание и заблокировала проект документа, на котором настаивала российская сторона.

Россия, в свою очередь, аргументировала необходимость принятия их варианта документа, необходимостью доступа к продуктам питания, а также медикаментам в связи с пандемией, назвав страны, которые их не поддержали, «группой апологетов санкционной политики» и обвинив их а том, что теперь дать коллективный ответ на вызов пандемии будет сложнее.

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