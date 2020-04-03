ООН предсказывает массовый голод на планете из-за пандемии коронавируса

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Более того, уже сейчас Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) фиксирует рост регионов, которым уже сегодня нужна срочная гуманитарная помощь. , информирует enovosty.com/news.

Как отмечает WFP, сегодня наблюдается беспрецедентная по масштабам ситуация, с которой впервые столкнулась одна из крупнейших в мире продовольственных программ, поскольку к таким пагубным факторам, как климатические изменения и слабые экономики развивающихся стран, присоединилась и пандемия коронавирусной инфекции.

Так, коронавирусная инфекция распространилась практически на все африканские страны, где вирус ослабляет и без того шаткую систему здравоохранения и экономику в целом.

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Так уже сейчас международная гуманитарная миссия WFP оказывает помощь более 87 млн человек в восьмидесяти странах мира и, согласно их прогнозов, ситуация будет только ухудшаться.

Организация WFP выразила опасение относительно того, что COVID-19 послужит началом распространения масштабного продовольственного кризиса и голод станет новой реальностью для миллионов людей.