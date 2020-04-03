Корабль ВМС США USS Gabrielle Giffords вышел на патрулирование в Южно-Китайское море

Главная » Последние новости » Новости мира » Корабль ВМС США USS Gabrielle Giffords вышел на патрулирование в Южно-Китайское море Корабль ВМС США USS Gabrielle Giffords вышел на патрулирование в Южно-Китайское море

Закрыть Отправить

Военно-морские силы США объявили, что военно-морское боевое судно «Independence» USS Gabrielle Giffords (LCS10) патрулирует Южно-Китайское море во время развертывания в зоне ответственности 7-го флота (AOR)., информирует enovosty.com/news.

«Являясь частью Destroyer Squadron 7, Giffords находится в ротационном развертывании, помогая улучшить взаимодействие с партнерами и служить в качестве силы быстрого реагирования», — говорится в сообщении ВМФ.

USS Gabrielle Giffords — это модульное реконфигурируемое судно, предназначенное для удовлетворения утвержденных требований флота для миссий надводной войны (SUW), противолодочной войны (ASW) и противодействия минным атакам (MCM) в прибрежной зоне. Используя открытый дизайн архитектуры, модульное оружие, сенсорные системы и разнообразные пилотируемые и беспилотные транспортные средства, чтобы завоевать, поддерживать и эксплуатировать морское превосходство на побережье, LCS предоставляет совместным силам США доступ к критическим театрам.

The Defense News сообщило, что патрули военно-морского флота США вблизи оспариваемых объектов, о которых заявляет Пекин в Южно-Китайском море, достигли рекордно высокого уровня в прошлом году. Об этом свидетельствуют недавно опубликованные данные, поскольку администрация Трампа активизировала свои попытки оспорить территориальные претензии Китая на оспариваемом водном пути.

Читайте: Морские пехотинцы США приняли участие в совместных с индийскими военнослужащими учениях Tiger TRIUMPH

Согласно данным, опубликованным Тихоокеанским флотом США, суда ВМС США плавали в пределах 12 морских миль от объектов, заявленных или оккупированных Китаем, семь раз в 2019 году — самое большое число так называемых патрулей свободы навигации (FONOP) с тех пор, как в Пекине началось строительство искусственного острова вокруг спорных рифов на водном пути в 2014 году.

Китай рассматривает патрули как раздражающие и незаконные вторжения в его воды.

Источник: Defence-blog

Читайте: В США спустили на воду новый десантный корабль USS Fort Lauderdale (ВИДЕО)