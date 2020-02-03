В Китае первые пациенты поступили в новую больницу, построенную за 10 дней, — Associated Press

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В Китае первые пациенты поступили в новую больницу «Huoshenshan Hospital», построенную за 10 дней

В КНР первые пациенты поступили в новую больницу «Huoshenshan Hospital», построенную китайскими властями за 10 дней в рамках борьбы с новым вирусом типа 2019-nCoV, от которого уже умер 361 человек. Об этом сообщает Джо Макдональд в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Больница рассчитана на 1000 пациентов. На этой неделе планируется открыть еще одну больницу, рассчитанную на 1500 пациентов. Больница «Huoshenshan Hospital» была построена строительной командой, состоявшей из 7000 человек.

В здании имеются специализированные системы вентиляции и двусторонние шкафы, которые соединяют комнаты пациентов с коридорами и позволяют персоналу больницы давать больным медикаменты, не входя в палаты.

Врачи могут общаться и консультироваться с экспертами с помощью видеосистемы. Также больница оснащена инфракрасными сканерами, которые сканируют состояние здоровья персонала