В Австралии горят жилые дома из-за сильного лесного пожара, — Associated Press

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В Австралии лесной пожар уже уничтожил более 9000 гектаров фермерских и лесных угодий и более 70 домов

В Австралии сгорели более 70 домов в результате сильного лесного пожара. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Согласно заявлению властей, пожар уже уничтожил более 9000 гектаров фермерских и лесных угодий. Комиссар по пожарным и чрезвычайным ситуациям штата Западная Австралия Даррен Клемм сказал, что количество сгоревших домов уже составляет 71 дом, а условия для тушения пожара остаются тяжелыми, поскольку в ближайшее время дождя не будет.

Мэр Кевин Бейли из Суона сказал, что многие жители остаются в состоянии повышенной готовности.

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«Ожидается сильный восточный ветер. Это вызывает у нас серьезную озабоченность. Многие люди были дома, поэтому им очень повезло, что они смогли быстро отреагировать. Мы пока не можем получить точную информацию, потому что место пожара небезопасно, чтобы оценить, что там произошло», — сказал Бейли изданию Australian Broadcasting Corp.